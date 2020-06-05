В меморандуме с МВФ нет пункта о выплате "гарантированного минимального дохода", – Минфин

Глава Министерства финансов Сергей Марченко отрицает наличие "гарантированного минимального дохода" в проекте меморандума с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом глава Минфина заявил в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время, по словам министра, меморандум содержит реформу налоговой и таможни как единых юрлиц, а первый транш МВФ ожидается в размере $2,1 млрд.

"Реформа налоговой системы (заложенная в меморандуме, – ред.) предусматривает создание единого юрлица в Госналоговой службе, и также в Гостаможенной службе... Это то, что мы бы делали с МВФ или без МВФ", – отметил Марченко.

Глава Минфина добавил, что меморандум содержит условие сохранения независимости Национального банка.

Как сообщалось, заседание совета директоров МВФ по утверждению новой программы финансирования stand-by для Украины запланировано на 9 июня.

Ранее предполагалось, что первый транш составит $1,9 млрд и будет выделен сразу после одобрения программы советом директоров.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в меморандуме соодержится обязательство Кабинета министров улучшить программу социальной поддержки населения, создав целевую программу Гарантированного минимального дохода.