Крюковский вагонзавод оспорит решение о покупке китайских поездов метро для Харькова

Крюковский вагоностроительный завод будет оспаривать решение тендерного комитета, выбравшего поставщиком 40 вагонов метро для метрополитена Харькова китайскую компанию CRRC Тangshan.

Такую информацию ЦТС предоставили в пресс-службе КВСЗ, передает БизнесЦензор.

На предприятии отметили, что CRRC победила на торгах с разницей в цене, которая составила менее 1%.

"Предложение КВСЗ - 44 998 624,00 евро, предложение китайцев - 43 956 934,60 евро, обе цифры без НДС. Разница - 1 041 689, 40 евро", - проинформировали на Крюковском вагонзаводе.

"Источник финансирования - кредитные средства Европейского инвестиционного банка. Но при закупке по импорту Харькову придется заплатить дополнительно более 25% от этой суммы налогов и сборов (НДС, растаможивание) из харьковского городского бюджета", - прокомментировали на КВСЗ.

На заводе заявляют, что удивлены решению тендерного комитета, поскольку в период экономического кризиса целесообразнее было бы размещать заказы у отечественных предприятий. К тому же, как отметили на Крюковском вагонзаводе, "правилами ЕИБ предусмотрено, что заемщики могут предоставлять 15% преференции для местного поставщика товаров. То есть для продукта, произведенного в стране-покупателе. Для национального производителя, который обеспечивает минимум 30% локализации".

В связи с этим КВСЗ уже направил жалобу в штаб-квартиру Европейского инвестиционного банка. Также составлена жалоба в тендерный комитет с просьбой пересмотреть принятое решение.

CRRC Тangshan была определена поставщиком 8 поездов (40 вагонов) для метрополитена Харькова. Сделка должна быть реализована за 35 месяцев. В стоимость контракта входят запчасти, вспомогательные инструменты и комплектующие сервисы. Максимальная скорость движения составов - 80 км/ч. Как сообщалось ранее, поезда не будут иметь перегородок между вагонами.