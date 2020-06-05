Новый глава "Аграрного фонда" пояснил миллиардные убытки списанием потерь в банках Курченко
По результатам 2019 года ПАО "Аграрный фонд" получило убыток на сумму 3,2 млрд грн, преимущественно из-за отражения в отчетности списания потерянных компанией в 2014 году средств.
Об этом и. о. председателя правления "Аграрного фонда" Богдан Банчук заявил во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу госкомпании.
По словам Банчука, в декабре 2019 года к расходам были отнесены выведены в 2014 году из уставного капитала ПАО "Аграрный фонд" 2,4 млрд грн через "Брокбизнесбанк" и "Радикал Банк". Эти банки были подконтрольны сбежавшему в Россию олигарху Сергею Курченко.
Кроме того, к расходам общества в 2019 году отнесена уценка и списание товарно-материальных ценностей на сумму 1,1 млрд грн.
Также Банчук напомнил, что по итогам первого квартала 2020 года убыток "Аграрного фонда" составил 207 млн грн.
По его словам, всего по состоянию на конец мая в активах общества находится 22 тыс. тонн зерна, 109,5 тыс. тонн минеральных удобрений и 105 млн грн на банковских счетах.
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Как сообщалось, 13 мая Кабинет министров освободил Ивана Барышева от выполнения обязанностей председателя правления ПАО "Аграрный фонд", назначив на эту должность Богдна Банчука.
Банчук до назначения в "Аграрный фонд" работал в госпредприятии "Специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс", где за год получил 462,86 тыс. грн зарплаты. После перехода в "Аграрный фонд" в прошлом году он успел заработать еще 830,62 тыс. грн.
По данным СМИ, Богдан Банчук – сын экс-заместителя генерального прокурора Украины Николая Банчука.
ПАО "Аграрный фонд" создано весной 2013 года постановлением правительства. Уставный капитал компании составляет 5 млрд грн. По оценкам "Аграрного фонда", его доля на внутреннем рынке зерна составляет 20%, внутреннем рынке муки – 13%.
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