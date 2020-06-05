Новый глава "Аграрного фонда" пояснил миллиардные убытки списанием потерь в банках Курченко

По результатам 2019 года ПАО "Аграрный фонд" получило убыток на сумму 3,2 млрд грн, преимущественно из-за отражения в отчетности списания потерянных компанией в 2014 году средств.

Об этом и. о. председателя правления "Аграрного фонда" Богдан Банчук заявил во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу госкомпании.

По словам Банчука, в декабре 2019 года к расходам были отнесены выведены в 2014 году из уставного капитала ПАО "Аграрный фонд" 2,4 млрд грн через "Брокбизнесбанк" и "Радикал Банк". Эти банки были подконтрольны сбежавшему в Россию олигарху Сергею Курченко.

Кроме того, к расходам общества в 2019 году отнесена уценка и списание товарно-материальных ценностей на сумму 1,1 млрд грн.

Также Банчук напомнил, что по итогам первого квартала 2020 года убыток "Аграрного фонда" составил 207 млн ​​грн.

По его словам, всего по состоянию на конец мая в активах общества находится 22 тыс. тонн зерна, 109,5 тыс. тонн минеральных удобрений и 105 млн грн на банковских счетах.

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Как сообщалось, 13 мая Кабинет министров освободил Ивана Барышева от выполнения обязанностей председателя правления ПАО "Аграрный фонд", назначив на эту должность Богдна Банчука.

Банчук до назначения в "Аграрный фонд" работал в госпредприятии "Специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс", где за год получил 462,86 тыс. грн зарплаты. После перехода в "Аграрный фонд" в прошлом году он успел заработать еще 830,62 тыс. грн.

По данным СМИ, Богдан Банчук – сын экс-заместителя генерального прокурора Украины Николая Банчука.

ПАО "Аграрный фонд" создано весной 2013 года постановлением правительства. Уставный капитал компании составляет 5 млрд грн. По оценкам "Аграрного фонда", его доля на внутреннем рынке зерна составляет 20%, внутреннем рынке муки – 13%.