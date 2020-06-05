Импорт сыров вырос с начала года в 2 раза, – Таможенная служба

Импорт сыров по итогам пяти месяцев 2020 года возрос в 2,3 раза – до 16,54 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,1 раза, до $71,59 млн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор.

Также Украина в январе-мае 2020 года экспортировала 2,08 тыс. тонн сыров, что на 28,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В денежном выражении экспорт сократился на 23,4% и составил $7,99 млн.

Экспорт украинского сливочного масла сократился в 1,9 раза – до 4,95 тыс. тонн, в денежном выражении – в 1,7 раза, до $22,67 млн. Импорт этой продукции в отчетный период составил 5,81 тыс. тонн ($22,17 млн) против 451 тонн ($2,8 млн) за январь-май 2019 года.

По информации ведомства, экспорт молока и сливок (сгущенных) за пять месяцев 2020 года снизился на 32% – до 10,94 тыс. тонн. Украина поставила сгущенных молока и сливок на общую сумму $23,14 млн, что на 31,6% ниже показателя за январь-май прошлого года. Импорт этой группы товаров вырос в 2,2 раза – до 1,72 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,5 раза, до $3,98 млн.

Как сообщалось, Украина в 2019 году сократила экспорт сыров на 13,8% по сравнению с 2018 годом – до 7,2 тыс. тонн, при росте импорта в 1,7 раза – до 23,7 тыс. тонн. Экспорт сливочного масла за минувший год сократился в 1,7 раза - до 18,3 тыс. тонн, импорт вырос – в 3,1 раза, до 3,4 тыс. тонн. Экспорт молока и сливок (сгущенных) увеличился в 2019 году на 0,9% – до 35,81 тыс. тонн, импорт – на 8,8%, до 2,56 тыс. тонн.