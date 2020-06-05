СБУ обнаружила схему уклонения от уплаты налогов в компании по ремонту дорог. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила финансовые махинации подрядчиков с бюджетными средствами на миллионы гривен при строительстве дорог государственного значения.

По версии следствия, в течение 2018-2019 годов менеджмент одной из крупных строительных организаций при выполнении работ разработал схемы уклонения от уплаты налогов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Из-за действий коммерсантов государственный бюджет недополучил более 30 млн грн. Бизнесмены часть бюджетных средств перечисляли на реквизиты компаний-контрагентов, зарегистрированных на подставных лиц. Затем деньги переводили в наличные и присваивали организаторы", – сказано в сообщении.

В ходе обысков в офисных помещениях фирмы-подрядчика в трех областях Украины правоохранители изъяли финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных финансовых операций, печати отечественных и иностранных компаний, с использованием которых осуществлялась сделка. Также обнаружены наличные средства в сумме более 17 млн ​​гривен. .

Как уточнили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, уголовное производство по делу открыто по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).