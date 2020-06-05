МВД аннулировало лицензии 4 охранных компаний за причастность к перестрелке в Броварах

Министерство внутренних дел аннулировало лицензии четырех охранных компаний, сотрудники которых оказались причастны к перестрелке в Броварах.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Следователи Национальной полиции, в рамках расследования уголовных производств о стрельбе в Броварах, обратились в Министерство внутренних дел для проведения проверки деятельности четырех столичных охранных фирм, работники которых, по информации досудебного расследования, являются участниками стрельбы в Киевской области", – рассказал заместитель министра.

"Приказами Министерства от 5 июня полностью аннулированы лицензии на осуществление охранной деятельности ООО "Профохорона", ООО "Охранная группа "Киев-центр", ООО "ДВ-Секьюрити", ООО "Охранная группа "Форт-3", – добавил Гончаров.

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По словам замглавы МВД, следствием по делу установлено, что лица, имеющие отношение к указанным охранным фирмам, неоднократно привлекались к участию в массовых мероприятиях, где применялись незаконные действия.

Напомним, утром 29 мая в городе Бровары Киевской области произошла перестрелка с участием около 100 человек из-за конфликта между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками. Несколько десятков из них были задержаны.