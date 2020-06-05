Нацбанк отменил на год наказания для банков за нарушения нормативов из-за карантина

Национальный банк Украины до июня 2021 года не будет применять мер воздействия к банкам и банковским группам за нарушение установленных требований по достаточности капитала, ликвидности, кредитного риска, ограничения операций между банком и связанными с инвестором по субординированному долгу лицами.

Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ №73 от 4 июня и будет дествовать до 1 июня 2021 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В НБУ отметили, что такое решение будет действовать только в случае, если нарушения возникли из-за негативного воздействия карантина и ограничительных мер на показатели деятельности банка или банковской группы.

В то же время решение не распространяется на банки, которые, несмотря на рекомендации Национального банка, осуществили распределение прибыли за 2019, выплатив дивиденды.

"На сегодняшний день сохраняется некоторая неопределенность относительно продолжительности ограничительных мер и сроков, необходимых бизнесу для восстановления своей деятельности и надлежащего обслуживания кредитов. Учитывая это, принятие постановления будет способствовать активной работе банков с заемщиками по поиску приемлемых путей урегулирования задолженности", - отметила первая заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова.

При этом Национальный банк будет осуществлять постоянный надзор за устранением банками и банковскими группами нарушений. С этой целью банки и ответственные лица банковских групп в течение 30 календарных дней со дня нарушения должны подать Национальному банку приемлемый план действий по их устранению или программу капитализации и ежемесячно подавать отчеты о ее выполнении.

В то же время в процессе устранения нарушений банк обязан соблюдать установленные ограничения в деятельности, в частности, операций со связанными лицами, распределения капитала, выплаты дополнительных вознаграждений топ-менеджмента и тому подобное.