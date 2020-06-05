БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
11 413 45

Украина вышла на первое место в Европе по поставкам органической продукции в ЕС

Украина вышла на первое место в Европе по поставкам органической продукции в ЕС

По итогам 2019 года Украина заняла 1 место в Европе и 2 место в мире (из 123 стран) по объемам импортируемой органической продукции в ЕС, поднявшись на две ступеньки по сравнению с предыдущим годом.

Об этом говорится в обнародованном ежегодном отчете Европейской Комиссии "Импорт органических агропродовольственных товаров в ЕС ключевые изменения в 2019 году", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Растущий спрос европейских потребителей на украинскую органическую продукцию свидетельствует о ее высоком качестве и конкурентоспособности. Лидирующие позиции Украины в мировой торговле органической продукцией демонстрирует активное развитие этой отрасли, что является приоритетом в аграрной политике министерства", – прокомментировал заместитель министра - торговый представитель Украины Тарас Качка.

Так, в 2019 году в ЕС было ввезено 3,24 млн тонн органической агропродовольственной продукции, более 10% которой приходится на Украину.

В целом украинский импорт в ЕС увеличился на 27% – с 265,82 тыс. тонн в 2018 году до 337,86 тыс. тонн в 2019 году. В основном, в ЕС из Украины экспортируются зерновые (кроме риса и пшеницы, 76,9% зерновых украинского происхождения), пшеница (31,8% – из Украины), масличные культуры (кроме сои, 18,2%, и второе место после Турции), соя (4 место и 13% импорта сои из Украины), фрукты (11% и 3 место). Также Украина входит в группу крупнейших экспортеров жмыха, фруктовых соков и овощей, которые являются ключевыми экспортными продуктами.

В Минэкономики отмечают, что в 2018 году Украина занимала четвертое место по объемам импорта органической продукции в ЕС, уступая Китаю, Эквадору и Доминиканской Республике. При этом Доминиканская Республика и Эквадор поставляют в ЕС почти исключительно тропическую продукцию: 90% импорта составляют тропические фрукты, свежие или сушеные, орехи и специи.

В целом импортированная органическая продукция составляет около 2% общего импорта агропродовольственных товаров в ЕС.

Автор: 

Європа (578) імпорт (2314)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+9
В этом году разворовали весь Госрезерв. Вместо того, чтобы его пополнить и обезопасить себя, ведь этот год будет, в плане еды тяжелым, они как дурачки, везут эту еду за границу.
показати весь коментар
05.06.2020 18:28
+8
там переклеивают бирки и везут обратно как элитная продукция с ес!
показати весь коментар
05.06.2020 19:41
+7
С одеждой так и делают. У нас шьют за копейки, везут в Европу, шлепают свои бирки и привозят обратно под супербрендами.
показати весь коментар
06.06.2020 10:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В этом году разворовали весь Госрезерв. Вместо того, чтобы его пополнить и обезопасить себя, ведь этот год будет, в плане еды тяжелым, они как дурачки, везут эту еду за границу.
показати весь коментар
05.06.2020 18:28 Відповісти
там переклеивают бирки и везут обратно как элитная продукция с ес!
показати весь коментар
05.06.2020 19:41 Відповісти
то ты с беларусами попутал
показати весь коментар
06.06.2020 00:53 Відповісти
С одеждой так и делают. У нас шьют за копейки, везут в Европу, шлепают свои бирки и привозят обратно под супербрендами.
показати весь коментар
06.06.2020 10:00 Відповісти
Я тебе открою секрет, все везут из Китая в контейнерах и клеят брендовые бирки в Украине. Из Европы уже почти ничего не возят. Потому что Европа сама из Китая все возит
показати весь коментар
06.06.2020 21:20 Відповісти
Туда сюда не возят. Одежда под известные бренды шьётся у нас. Лично видел как в одном цеху шили футболки Gussi. Потом это все разводится по бутикам.
показати весь коментар
08.06.2020 15:19 Відповісти
Абсолютно согласен, кроме слова "дурачки". Как раз те, кто вывозят - отнюдь не дурачки. Вот те, кто вдруг чего останется без жратвы - это... ну, типа, естественный отбор, "есть нечего, но вы держитесь"!
показати весь коментар
05.06.2020 19:59 Відповісти
Чего вдруг этот год будет в плане еды тяжелым? Вы выращиваете еду, и вам тяжело?
Или транслируете чьи то бредни? Урожаи сельхозпродукции в Украине и года в год бьют рекорды. Малоснежная зима уже компенсировалась весенним сезоном дождей.
показати весь коментар
06.06.2020 00:53 Відповісти
В плане еды может и нет ,а в плане цен ,да.Вывоз ,дикий вывоз спровоцировал самый большой рост цен на сырье за десятилетия .Переработчикам нашим ,жопа.Сейчас держатся на чесном слове .НО ,закончится сезон и цены на корма и продукцию взлетят .Долго так не протянется .Соответственно подтянется цены на мясо молочку ,яичную,мясную продукцию и т д .Так что эти рекорды населению только вред.
показати весь коментар
08.06.2020 21:24 Відповісти
В целом импортированная органическая продукция составляет около 2% общего импорта агропродовольственных товаров в ЕС.

перемога, ахренеть !!!!!!
показати весь коментар
09.06.2020 02:04 Відповісти
В Україні завжди свої продукти були органічні і вдосталь. Тепер нам нав'язують печатку organic за неймовірну високу ціну, хваляться шо вивозять її за кордон в багаті країни а українцям сплавляють Західне ГМО шлаки вирощені в Китаї і Латинській Америці Американською канцероген компанією Monsanta/
показати весь коментар
06.06.2020 01:17 Відповісти
У нас монсантівський гліфосат використовує кожна бабка на городі, не кажучи вже про фермерів))
а от ГМО дарма боятись
показати весь коментар
06.06.2020 01:46 Відповісти
Причому бабки не просто використовують а щоб побільше...
показати весь коментар
06.06.2020 08:16 Відповісти
Всю жизнь думал, что "импортировать в" - это "ввозить", а "экспортировать" - это "вывозить". Ну, профффесссионалам с Цензора, конечно, виднее.
показати весь коментар
06.06.2020 07:35 Відповісти
Как раз автор статьи прав, а ты ошибаешься, поскольку не учитываешь контекст. Оценка идёт с точки зрения потребителя, т.е. стран ЕС. Это их импорт, составляющийся из множества источников, одним из которых является Украина. Именно в категориях объема ИМПОРТА можно оценивать долю Украины. Ты просто не понял статьи.
показати весь коментар
06.06.2020 17:29 Відповісти
Статтю ти писав?
показати весь коментар
06.06.2020 17:40 Відповісти
Сам внимательно перечитай статью. Там выражения "экспортировать из" и "импортировать из" используются в абсолютно одинаковом смысле в одном предложении в качестве однородных членов предложения. Так что дурачок у нас ты. И впредь не "тыкаай" старшим, филолог сопливый.
показати весь коментар
06.06.2020 17:59 Відповісти
ты что сурьезно?
показати весь коментар
06.06.2020 18:24 Відповісти
У аффтара мысленный диссонанс...
показати весь коментар
07.06.2020 09:54 Відповісти
Это, конечно, здорово. Но, боюсь, это теперь наш удел, наша рыночная ниша. Жопой к верху на огороде за соответствующую плату. Батракам в поле нигде много не платят и они нигде хорошо не живут.
показати весь коментар
06.06.2020 08:03 Відповісти
Цензор! "по объемам импортируемой органической продукции в ЕС" !!!!! Источник:https://biz.censor.net/n3200376
Что не страница - то шедевр грамотности. Стыдно читать.
Предлагаю свои услуги по предварительному просмотру новостей. Все будет вычитано и исправлено. ДОРОГО! Неприлично дорого!
показати весь коментар
06.06.2020 09:57 Відповісти
Выше я уже ответил такому же самоуверенному школьнику, как и ты. Не будь дураком, потому что пока что тебе стоит научиться редактировать собственные комментарии. А ещё лучше - не спешить писать о том, что не понимаешь.
показати весь коментар
06.06.2020 17:32 Відповісти
Ню-ню. Пеши исчо, малчик.
показати весь коментар
06.06.2020 17:35 Відповісти
Самоуверенный школьник, открой государственные документы: таможенный кодекс, приказы министерств и ведомств , где упоминается экспорт-импорт, спроси у таможенников и брокеров ... - и тебе скажут о твоей безграмотности.
показати весь коментар
07.06.2020 09:59 Відповісти
Кстати, когда пишешь о грамотности, попытайся не позориться хотя бы на тривиальных моментах - погугли разницу употребления "ни" и "не". Ты будешь очень удивлен. Если, конечно, поймёшь )
показати весь коментар
06.06.2020 17:34 Відповісти
Слышали что-нибудь про "Вашингтонский консенсус"? А имеете представление о важнейшем значении синергии на базе длинных технологических цепочек с высокой добавочной стоимостью? Тогда вы поймёте, что основная задача ЕС сделать из Украины выгодный во всех отношениях "огород" (конечно же, для себя любимых и самых цивилизованных), и расеюшка в этом оказывает неоценимую помощь, так как сама заинтересована в тотальном доилове с безропотных украинцев. см."Энергия" - http://maidanfire.blogspot.com/2018/03/blog-post.html
показати весь коментар
06.06.2020 10:17 Відповісти
А знаете в чём секрет?
25 лет в селе не было денег на удобрения, вот земля и очистилась!
показати весь коментар
06.06.2020 11:36 Відповісти
Украинцы, не дайте лишить вас вашего богатства - земли и народа на земле в угоду международным стяжателям.
показати весь коментар
06.06.2020 12:58 Відповісти
Жаль до ЮКей украинский экспорт не доходит. Есть польская черника, польские магазины с отличной продукцией из Польши, Литвы и Румынии, и с грузинским вином. А вот украинское не попадалось.
показати весь коментар
06.06.2020 13:04 Відповісти
Оце і має стати основним вектором нашого сільськогосподарського виробництва. На інші сегменти ринку нас не пустять, а тут ми маємо гарні перспективи!
показати весь коментар
06.06.2020 19:32 Відповісти
Интересно, где ето в Украине органическая продукция выращивается? Все фермеры сыпят удобрений столько от жадности чтобы товар побыстрее вырос, что Европа отдыхает.
показати весь коментар
06.06.2020 21:23 Відповісти
Це якийсь великий органічний зернотрейдер нам таке високе місце забезпечив? Чи хто? В Україні агропідприємств з сертифікатом Органік не так вже й багато. Від слова зовсім.
показати весь коментар
06.06.2020 23:54 Відповісти
Очень рад за Европу, куда Украина поставляет и хорошие продукты, и лес и сырье и газ и свет по бросовым ценам. А у нас страна-сырьевая база. Только засрали все ядами и химией, а в магазинах цены на продукты как будто их из Марса привозят. Наверное нужно собирать вещи и переезжать туда где все для людей.
показати весь коментар
07.06.2020 10:27 Відповісти
да и я рад за европу все хорошее вывозят за копейки а нам баланду оставляют продуктов нормальных в магазинах нет
показати весь коментар
07.06.2020 21:13 Відповісти
Пане ALEX! Ви маєте рацію.Маєте можливість переїджайте.Не пожалкуєте! Бо життя в Україні це як кажуть "напрасно прожиті роки"!
показати весь коментар
09.06.2020 12:43 Відповісти
Так наших заробітчан ще не називали...
показати весь коментар
07.06.2020 18:02 Відповісти
да дожились все качественные продукты вывозяться а нам брюкву оставляют нормальных продуктов в магазинах тупо нет так они еще и рынки закрыли как специально делают
показати весь коментар
07.06.2020 21:16 Відповісти
нашли чем похвалиться
украли 2700 вагонов зерна из гос резерва
и всем побоку
и уже пудрят мозги --хлеб подорожает
а ,,аграрии,, получат прибыль 800 млн а не миллиард типа /косюка/
показати весь коментар
08.06.2020 16:25 Відповісти
А ви не помітили,що коли ТV-канали починають нам вішати локшину на вуха про ціни на продукти,то слід чекати негайного підвищення на все. Базарні баригі за цім дуже уважно слідкують. А ще не помітили ви як в репортажах із-за кордону наші правдолюбці стараються не показувати цінникі на тамтешніх базарах? Висновок. Обдерти покупця до останньої ниткі! Майже всі гроши витрачаються на їжу та комуналку і це в країні яка грозиться накормити усю Європу! А самі їсте всіляке гімно по типу європейських цінах."Це свій до свого по своє?" Та кому ви нафік таки потрібні!
показати весь коментар
09.06.2020 12:35 Відповісти
Я конечно не праффесор но модер опять с ошибками написало импорт в ЕС ..Если от нас то это экспорт если к нам то это импорт ...Получается Украина заняла 1 место по импорту продукции в ЕС тобиш мы найбольше купили продуктов в ЕС ? Европейская житница Карл ..Когда вас Бутусов на биржу труда пошлет уже
показати весь коментар
09.06.2020 13:54 Відповісти
Модер цензора перечитай первое предложение и объясните что тогда означает слово экспорт ? Раз мы импортируем ..Никто ж ложкой дрова не рубит а топором не ест борщ ?или вы едите топором борщ ?
показати весь коментар
09.06.2020 13:57 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 