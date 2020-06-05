Украина вышла на первое место в Европе по поставкам органической продукции в ЕС
По итогам 2019 года Украина заняла 1 место в Европе и 2 место в мире (из 123 стран) по объемам импортируемой органической продукции в ЕС, поднявшись на две ступеньки по сравнению с предыдущим годом.
Об этом говорится в обнародованном ежегодном отчете Европейской Комиссии "Импорт органических агропродовольственных товаров в ЕС ключевые изменения в 2019 году", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
"Растущий спрос европейских потребителей на украинскую органическую продукцию свидетельствует о ее высоком качестве и конкурентоспособности. Лидирующие позиции Украины в мировой торговле органической продукцией демонстрирует активное развитие этой отрасли, что является приоритетом в аграрной политике министерства", – прокомментировал заместитель министра - торговый представитель Украины Тарас Качка.
Так, в 2019 году в ЕС было ввезено 3,24 млн тонн органической агропродовольственной продукции, более 10% которой приходится на Украину.
В целом украинский импорт в ЕС увеличился на 27% – с 265,82 тыс. тонн в 2018 году до 337,86 тыс. тонн в 2019 году. В основном, в ЕС из Украины экспортируются зерновые (кроме риса и пшеницы, 76,9% зерновых украинского происхождения), пшеница (31,8% – из Украины), масличные культуры (кроме сои, 18,2%, и второе место после Турции), соя (4 место и 13% импорта сои из Украины), фрукты (11% и 3 место). Также Украина входит в группу крупнейших экспортеров жмыха, фруктовых соков и овощей, которые являются ключевыми экспортными продуктами.
В Минэкономики отмечают, что в 2018 году Украина занимала четвертое место по объемам импорта органической продукции в ЕС, уступая Китаю, Эквадору и Доминиканской Республике. При этом Доминиканская Республика и Эквадор поставляют в ЕС почти исключительно тропическую продукцию: 90% импорта составляют тропические фрукты, свежие или сушеные, орехи и специи.
В целом импортированная органическая продукция составляет около 2% общего импорта агропродовольственных товаров в ЕС.
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Или транслируете чьи то бредни? Урожаи сельхозпродукции в Украине и года в год бьют рекорды. Малоснежная зима уже компенсировалась весенним сезоном дождей.
перемога, ахренеть !!!!!!
а от ГМО дарма боятись
Что не страница - то шедевр грамотности. Стыдно читать.
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25 лет в селе не было денег на удобрения, вот земля и очистилась!
украли 2700 вагонов зерна из гос резерва
и всем побоку
и уже пудрят мозги --хлеб подорожает
а ,,аграрии,, получат прибыль 800 млн а не миллиард типа /косюка/