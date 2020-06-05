Доля просроченных кредитов "до зарплаты" выросла за период карантина в 2 раза

Украинские микрофинансовые организации (МФО) отмечают увеличение доли просроченных кредитов до 20-70% в их кредитных портфелях, тогда как в 2019 году средняя доля невозвращенных кредитов была около 20%.

Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в Ассоциации финансовых институций (АИФ), передает БизнесЦензор.

По данным АИФ, в период карантина объем кредитов, выданных небанковскими финучреждениями, сократился в 2,5-3 раза на фоне роста рисков их невозврата из-за снижения доходов населения.

Ассоциация отметила, что одной из причин невозврата также является запрет на начисление штрафов и пени за невыполнение обязательств по уплате кредитов, добавив со ссылкой на специалистов рынка, что за период действия запрета значительно ухудшилась и без того не идеальная финансовая дисциплина заемщиков.

Как отметили в АИФ, три из пяти опрощенных компаний запустили программы поддержки клиентов, в частности две из них – реструктуризацию кредитов.

По данным АИФ, три из пяти опрошенных МФО ожидают улучшения ситуации после окончания карантина.

Согласно сообщению АИФ, украинские МФО вернутся к уровню февраля не ранее чем через год, а для полного восстановления им потребуется от полутора до двух лет.