Операторы Украины и Польши договорились о запуске виртуальной точки соединения ГТС

Операторы ГТС Украины и Польши (Gaz-System) объединили две существующие точки межгосударственного соединения – "Дроздовичи" и "Германович" – в единую виртуальную точку "ВТС-Украина-Польша".

Как передает БизнесЦензор, об этом глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня после месяцев сложных переговоров мы подписали обновленное межоператорское соглашение и с 1 июля запускаем полноценную виртуальную точку "Украина-Польша", которая объединит две существующих ГИС "Дроздовичи" и "Германовичи", – сообщил Макогон.

Глава компании подчеркнул, что создание виртуальной точки значительно упростит импорт газа в Украину с польского направления и усилит энергетическую безопасность Украины.

"Польша является нашим важным партнером и очень привлекательным рынком, так как там есть LNG-терминал, строятся газопроводы в Литву и Норвегию, что позволит и Украине получить доступ к этому ресурсу газа. Уже сейчас Украина готова принимать из ГТС Польши до 6,6 млрд кубометров газа в год, но выйти на эти объемы мы сможем только после завершения ряда проектов реконструкции ГТС на польской территории", – добавил Макогон.

Как уточнили в пресс-службе Оператора ГТС, теперь пользователям сети не нужно выбирать, через какую точку соединения следует осуществлять транспортировку газа, а лишь указать направление транспортировки.

Уже забронированные мощности пользователей сетей по точкам межгосударственного соединения "Дроздовичи" и "Германовичи" будут автоматически перенесены на мощности новой виртуальной точки межгосударственного соединения "ВТС-Украина-Польша".

При этом тариф на транспортировку газа в точках межгосударственного соединения не меняется. Бронирование мощности будет происходить в соответствии с правилами сетевых кодексов Украины и Польши.

Как сообщалось, ранее Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) и оператор ГТС Венгрии (FGSZ) заключили новое соглашение о взаимодействии, которое позволило объединить две существующие точки межгосударственного соединения – "Берегово DN1400" и "Берегдароц DN800" – в единую виртуальную точку соединения двух систем "Берег" с 1 мая.

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