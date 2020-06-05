Совместная с турками компания Ярославского получит 96 миллионов на строительство 760 метров дороги в Харькове

Новый консорциум "Блэк Си Консорциум" с предложением 96,15 млн грн победил в тендере Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета на строительство магистрали от улицы Моисеевский до метромоста.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно тендерной документации, новая дорога протяженностью 762 метра будет проходить через известный харьковский рынок "Барабашово".

Конкурентами победителя на тендере были ООО "Альфа-Металл-Компани", "Главшляхбуд" и "ШБ "Альтком". Именно у "Альткома" консорциум арендует технику для выполнения дорожных работ.

При этом на аукционе эти компании почти не конкурировали между собой: две из трех компаний не сбросили ни копейки, и только "Альфа-Металл-Компани" снизила цену на 2%.

Обжаловать условия тендерной документации пыталось ООО "Международный фонд инициатив", которое не занимается строительством дорог и ни разу не принимали участия в государственных закупках.

Фирма просила у Антимонопольного комитета отменить проведение закупки в связи с нарушениями в тендерной документации. Но 22 мая АМКУ отклонил жалобу. По данным "Харьковского антикоррупционного центра", эта фирма имеет отношение к владельцам рынка "Барабашово".

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Как отмечает издание, в тендере решили не брать участие компании, которые обычно получают наибольшее количество дорожных подрядов Харьковского горсовета и близки к мэрии. К примеру, не подала документы компания "Паркинг +" экс-советника мэра Харькова Владимира Чумакова, которая за последние три года получила у департаментов и коммунальных предприятий городского совета подрядов на 2,11 млрд грн.

"Блэк Си Консорциум" принимает участие еще в двух торгах в Днепропетровской области на общую ожидаемую стоимость 990,06 млн грн, и в тендере в Кировоградской области стоимостью 447,98 млн грн.

Официальными бенефициарами зарегистрировано 22 апреля юридического объединения "Блэк Си Консорциум" являются владельцы турецкой компании Makyol: Аднан, Саваш, Мехмет Али, Саффет Чеби и Арзу Аббас. Директором консорциума указан Василий Юрманович, он является старшим юристом киевского офиса международной юридической фирмы Integrites. Управляющим партнером компании является Руслан Бернадский, муж секретаря Центральной избирательной комиссии – Натали Бернадской.

Партнером турецкой компании в Украине выступает группа Александра Ярославского DCH.

"DCH является местным стратегическим партнером компании Makyol, который оказывает консультационную поддержку по широкому кругу вопросов. Это включает в себя контакты в бизнес-сообществе и управление проектами", – заявили в пресс-службе группы.

Сейчас, после многолетней вражды, Геннадий Кернес и Александр Ярославский находятся в дружеских отношениях, о чем сообщает сам глава Харькова.

Ярославский также возглавляет антикризисный штаб Харькова в связи с пандемией коронавируса. Оба сейчас находятся в конфликте с главой Харьковской облгосадминистрации Алексеем Кучером.

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский владеет финансово-промышленной группой DCH, главные активы которой – "Днепровский метзавод", Харьковский тракторный завод, Харьковский аэропорт, отель "Харков Палас" и др. Также Ярославский владеет акциями "Укртатнафты".