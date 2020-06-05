"ДТЭК Энерго" получила рекордный убыток в первом квартале на 7,5 миллиарда

По результатам первого квартала 2020 года компания "ДТЭК Энерго" получила чистый убыток в размере 7,5 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба компании, причиной рекордных убытков стала дестабилизация работы угольных предприятий и тепловых электростанций "ДТЭК Энерго" из-за кризисной ситуация на рынке электроэнергии, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что основные причины системного кризиса в энергетике – это отход от принципов энергореформы и искажение рыночной конкуренции регуляторными решениями, что привело к искусственному ограничению производства электроэнергии тепловой генерацией.

Так, в первом квартале 2020 года для тепловой генерации был установлен минимальный режим работы: количество энергоблоков компании, работающих в дневные и ночные часы сократилось до 16, что недопустимо для нормальной эксплуатации оборудования ТЭС. Для сравнения, в первом квартале 2019 года днем работали 27 энергоблоков "ДТЭК Энерго", ночью – 25 энергоблоков.

В компании отмечают, что это привело к тому, что в первом квартале 2020 года "ДТЭК Энерго" снизил производство электроэнергии на 37,8% – до 5,1 млрд кВт-ч. На складах предприятий в апреле находилось 2,9 млн тонн угля, что на 80% превышает показатель 2019 года.

Кроме того, отрицательный эффект на финансовые результаты компании оказало ослабление курса национальной валюты из-за общего экономического спада.

Напомним, "ДТЭК Энерго" в 2019 году инвестировала в развитие производства 5,2 млрд грн. В 2019 году компания продолжила реализацию стратегии по наращиванию доли отечественного угля марки "Г" в топливном балансе электростанций. С антрацита на газовый уголь были переведены энергоблоки №1 ДТЭК Криворожская ТЭС и №10 Приднепровская ТЭС.

В 2019 году "ДТЭК Энерго" перечислила в центральные и местные бюджеты 14,6 млрд грн налогов и сборов.