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Страны G20 выделят более $20 миллиардов на борьбу с коронавирусом

Страны G20 выделят более $20 миллиардов на борьбу с коронавирусом

Страны "большой двадцатки" и приглашенные государства обязались выделить более $21 млрд на борьбу с коронавирусом, говорится в заявлении G20, распространенном в субботу.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"G20 совместно с приглашенными странами координирует глобальные усилия по поддержке борьбы с пандемией COVID-19. На сегодняшний день члены G20 и приглашенные страны обязались выделить более $21 млрд на поддержку финансирования глобального здравоохранения", - говорится в заявлении.

Документ опубликован на официальном сайте "двадцатки".

G20 (49) коронавірус (3210)


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