Страны G20 выделят более $20 миллиардов на борьбу с коронавирусом
Страны "большой двадцатки" и приглашенные государства обязались выделить более $21 млрд на борьбу с коронавирусом, говорится в заявлении G20, распространенном в субботу.
Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.
"G20 совместно с приглашенными странами координирует глобальные усилия по поддержке борьбы с пандемией COVID-19. На сегодняшний день члены G20 и приглашенные страны обязались выделить более $21 млрд на поддержку финансирования глобального здравоохранения", - говорится в заявлении.
Документ опубликован на официальном сайте "двадцатки".
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