Turkish Airlines приостановила продажи на все рейсы в Украину до конца июня

Авиакомпания Turkish Airlines приостановила продажи билетов на все рейсы в Украину до 30 июня 2020 года включительно.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Это произошло после того, как министерство транспорта и инфраструктуры Турции опубликовало график возобновления международного авиасообщения на июнь, в котором не оказалось Украины.

"Мы уже достигли соглашения с Украиной, Северным Кипром, Австрией, Литвой, Сербией, Казахстаном, Албанией, Беларусью, ОАЭ, Молдовой, Узбекистаном, Марокко, Иорданией, Суданом и Италией о взаимном открытии международных рейсов", - заявил ранее министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

В телефонном разговоре 1 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавишоглу сообщил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что Турция готова возобновить регулярные пассажирские перевозки с Украиной, но с 1 июля.

В настоящий момент в системе бронирования Turkish Airlines доступны все прежние рейсы из Украины - из Киева, Львова, Одессы, Херсона, Запорожья и Харькова в Стамбул, начиная с 1 июля. Продажа ведется по старому расписанию.

Однако 6 июня авиакомпания предупредила пассажиров в соцсетях, что продолжающиеся изменения ограничений в разных странах приведут к приостановке ранее запланированных рейсов и необходимости в последний момент изменять расписание или проводить отмены вылетов.

Таким образом, открытие продажи билетов на конкретные рейсы не гарантирует, что полет будет выполнен. В стране также действует правило по обязательному 14-дневному карантину для всех приехавших из-за границы.