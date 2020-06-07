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Экспорт нефти Саудовской Аравии в первом квартале сократился почти на 22%

Экспорт нефти Саудовской Аравии в первом квартале сократился почти на 22%

Общая стоимость нефтяного экспорта Саудовской Аравии снизилась в первом квартале 2020 года на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $40 млрд.

Об этом сообщает Главное статистическое бюро королевства, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Значительное падение этого показателя стало основной причиной сокращения общего экспорта товаров КСА в первом квартале на 20,7% в годовом исчислении.

Ненефтяной экспорт в январе-марте текущего года, включающий внешние поставки продукции нефтехимии и полипропиленовой продукции, снизился на 16,5%.

Основным экспортным направлением для Саудовской Аравии в первом квартале являлся Китай, за ним следуют Япония и Индия. Китай также возглавляет список основных поставщиков товаров и услуг для КСА.

Дефицит платежного баланса страны достиг за этот период $9 млрд из-за рухнувших на 24% нефтяных доходов до уровня $34 млрд.

Автор: 

нафта (4778) Саудівська Аравія (354) експорт (3826)


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