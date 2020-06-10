Киев и 6 областей не готовы к очередному ослаблению карантина с 10 июня, – Ляшко

В Украине с 10 июня разрешена работа заведений культуры и учреждений, предоставляющих услуги размещения, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По его словам, Киев и еще шесть областей не готовы к очередному этапу послабления карантина.

"Сегодня 10 июня – очередной этап послабления карантина. Оно касается тех областей, которые достигли эпидемических критериев, определенных постановлением правительства о внедрении адаптивного карантина. У нас есть несколько областей, которые не дотягивают до показателя инцидентности 12 на 100 тыс. населения и его превышают. В частности, это Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ривненская и Черновицкая область. Эти области с сегодняшнего дня не могут применить очередной этап послабления карантина",- сказал он.

Ляшко также дал рекомендации по открытию указанных заведений.

"Разрешается открывать заведения культуры и проводить культурные мероприятия. Среди особенностей открытия - всем работникам проводится температурный скрининг, обработка рук антисептиками на входе как работников, так и посетителей, запрещено фан-зоны и другие места массового скопления населения, которые не позволят придерживаться социальной дистанции, контроль билетов на входе по возможности должен быть организован сканерами штрих-кодов, один человек на 5 м помещения, если под открытым небом, то 5 м огражденной территории, посетители должны быть в защитных масках, размещаться исключительно на сидячих местах, расстояние между сидениями должно быть 1,5 м, в залах в шахматном порядке",- сказал он.

"Также разрешается открывать учреждения, которые предоставляют услуги по размещению, кроме детских заведений оздоровления и отдыха. Помимо других особенностей открытия в таких учреждениях должна быть предварительная онлайн-регистрация, при возможности организация питания в номерах или с соблюдением норм, которые действуют для заведений общепита",- добавил Ляшко.