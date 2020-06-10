НАБУ сообщило о подозрении 4 лицам по делу о продаже билетов на экспресс в "Борисполь"

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении нескольким лицам в злоупотреблении служебным положением при организации продажи электронных билетов на "Бориспольский экспресс".

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

Подозрение сообщено директору филиала "Главный информационно-вычислительный центр" АО "Укрзализныця", его экс-заместителю, а также владельцу частной компании и директору частной компании

Следствие установило, что в 2018 году, на момент функционирования системы продажи е-билетов "Бориспольского экспресса", чиновники "Укрзализныци" инициировали закупку нового программного обеспечения якобы для организации уже работающего процесса.

Подозреваемые сфальсифицировали документы и выводы, чтобы избежать проведения открытых торгов, и вопреки закону, организовали закупку по переговорной процедуре.

НАБУ установило, что предоставленное программное обеспечение УЗ для продажи билетов на "Бориспольский экспресс" фактически дублирует функциональные возможности уже имеющегося электронного сервиса https://booking.uz.gov.ua, а, следовательно, не создает дополнительной стоимости для государственной компании.

"Разработчик указанного сервиса предложил "Укрзализныци" реализовать электронную продажу на "Бориспольский экспрес" бесплатно, добавив соответствующую опцию в уже функционирующий сервис по продаже е-билетов на пассажирские поезда. Однако, УЗ выбрала закупку этой опции по 10,4 млн грн в другой компании, вероятно связанной с бывшими должностными лицами госкомпании", - утверждает НАБУ.

Поамыслу организаторов схемы, привилегированный поставщик в дальнейшем должен был полностью вытеснить предыдущую компанию по предоставлению ИТ-услуг неконкурентным способом - за счет предоставленных должностными лицами УЗ преимуществ в заключении договоров поставки. Для этого компания должна была внедрить на "Укрзализныце" свой программный продукт по продаже билетов на "Бориспольский экспресс", который впоследствии, под видом модернизации, планировали внедрить на все направления движения пассажирских поездов.

"После начала досудебного расследования и проведения ряда следственных действий руководство "Укрзализныци" остановило расчет за программное обеспечение с избранной по переговорной процедуре частной компанией. Таким образом 10,4 млн грн остались на счетах государственной компании", - сообщает НАБУ.

НАБУ устанавливает местонахождение других возможных участников преступления.