"Нафтогаз" раскритиковал идею долгосрочного контракта на импорт сжиженного газа из США

НАК "Нафтогаз Украины" считает нецелесообразным заключение Украиной долгосрочных контрактов на импорт сжиженного природного газа (LNG).

Об этом заявил главный операционный директор - исполнительный директор по трансформации группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Экономический аспект долгосрочных 20-летних контрактов на LNG в Украине спорный, поскольку вряд ли долгосрочный контракт будет включать гарантированную скидку относительно европейских цен. Политический аспект не менее противоречив. США могут казаться привлекательным партнером, но хочет ли Украина вернуться в эпоху зависимости и подписать долгосрочные негибкие контракты с условием "бери или плати"?", – подчеркнул Ватерландер.

Топ-менеджер "Нафтогаза" отметил, что украинский газовый рынок тесно интегрировался с европейским и цены на нем теперь отражают реалии всего европейского рынка.

"Украинцы смогли ощутить это преимущество: за прошлый год цены на газ упали почти вдвое, что непосредственно отразилось и в платежках. Совокупная выгода для всех украинских потребителей от уменьшения цен и теплой зимы оценивается более чем в 40 млрд грн в период с января по май 2020 года. Интересно, что цены на долгосрочные поставки LNG сейчас на 50-100% выше цен на европейском рынке. Если бы Украина сделала ставку на импорт LNG, выгода для потребителей была бы меньше, а цены на газ – выше", – пояснил Ватерландер.

По его словам, Украине не нужно заключать долгосрочные контракты, чтобы покупать газ в Европе или США. Более актуальны для "Нафтогаза"– вопросы снижения зависимости от импорта, увеличения внутренней добычи и сокращения спроса путем повышения энергоэффективности.

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Как сообщалось, Кабинет министров в конце мая 2020 года одобрил меморандум с малоизвестной компанией Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину около 5,5 млрд куб. м и развитии газовой инфраструктуры с Польшей. Окончательные соглашения могут включать долгосрочный договор на поставку LNG из США в Украину, договор о хранении газа в ПХГ Украины, договор о строительстве и эксплуатации необходимой инфраструктуры между Польшей и Украиной.

В марте заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик заявил, что правительства США и Украины договорились о поставках в Украину LNG через терминалы в Польше в объеме 6-8 млрд кубометров газа ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ (ПХГ).

По словам чиновника, уже подписано письмо о намерениях (LOI) с американской компанией Louisiana natural gas Exports, а меморандум с этой компанией будет содержать конкретные цифры и обязательства.

Ожидается, что оператором в этом проекте выступят либо "Магистральные газопроводы Украины", либо НАК "Нафтогаз Украины".