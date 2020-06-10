Кабмин одобрил меморандум о снижении "зеленого тарифа" для солнечных станций на 15% (обновлено)
Кабинет министров Украины одобрил меморандум о снижении тарифа для солнечных и ветряных электростанций.
Соответствующее решение правительство с однодневной доработкой приняло на заседании сегодня, сообщает БизнесЦензор.
И. о. министра энергетики Ольга Буславец объяснила, что в проекте меморандума предусматривается снижение выплат по "зеленому" тарифу на 15% для солнечных электростанций и 7,5% для ветряной энергетики.
"В проекте меморандума предусматривается снижение зеленого тарифа для "солнца" и "ветра". Основные показатели – "солнце" – это 15% снижения, "ветра" – 7,5%", – сказала министр.
"По усилению ответственности за небалансы, остановку нового строительства "солнца" уже с 1 июля этого года, я надеюсь, мы в ближайшее время внесем в парламент соответствующий законопроект и это произойдет с 1 июля", – добавила Буславец.
Министр добавила, что документ также предусматривает прекращение строительства новых СЭС с 31 июля этого года и ограничения на строительство ВЭС после завершения уже начатых проектов.
В ближайшее время планируется внести в парламент соответствующий законопроект, который имплементирует эти договоренности.
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что с 1 июля при постройке солнечных электростанций цена по выплатам "зеленого" тарифа будет определятся на аукционах.
"Цена такой произведенной электрики будет определятся на аукционах, а это не будет фиксированный высокий тариф. Это тоже важные моменты. Все они в меморандуме отображены", – сказал Шмыгаль.
Как сообщалось, "Гарантированный покупатель" полностью рассчитался с производителями электроэнергии по зеленому тарифу только за январь и февраль, расчеты за март-май 2020 года колеблются в пределах 5-11% начисленных сумм.
По данным НКРЭКУ, дефицит средств единственного покупателя "зеленой" электроэнергии – госпредприятия "Гарантированный покупатель" – в 2020 году достигнет 32 млрд грн.
В феврале "Гарантированный покупатель" прогнозировал дефицит средств на выплаты по "зеленому тарифу" производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в 2020 году в размере 24-31 млрд грн.
Минэнерго тогда же прогнозировало на 2020 год дефицит госпредприятия "Гарантированный покупатель" для выплат по "зеленому тарифу" в размере 19 млрд грн.
При этом по состоянию на начало мая госпредприятие оценивало долг перед производителями из возобновляемых источников (ВИЭ) в более 12 млрд грн.
"Гарантированный покупатель" также должен 4,8 млрд грн "Энергоатому" и 166 млн грн – "Укргидроэнерго". При этом долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем", по его словам, превысил 17,1 млрд грн.
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Наверно надо помочь не медикам, населению, армии, а себе родимым власть помагает и олигархам на наших костях заработать на 10-й замок себе на лазурном берегу
- где-то между Теслой и Драконом о чём-то своём задумался Илон Маск, глядя на паровозные инновации новых дебильно-продажных лиц в Украине зебильного периода..
Но "зе" тариф не что иное, как цена за э/э, которая например в Польше на рынке постоянно меняется и сформировалась как соотношение спроса и предложения под воздействием независимых покупателей и поставщиков и равна 6 центам, учитывая, что покупательская способность украинцев меньше то цена вполне могла быть 5 евроцентов это означает, что цена могла упасть если бы власть допустила независимых поставщиков (мелкий и средний бизнес-ап сути разрешить народу продавать свою проукцию в виде э/э, то цена могла упасть до 5 центов, но народ отодвинули от рынка, торговать могут только "избранные" в результате потребитель-народ мог сэкономить на понижении цены не 2 миллрда евро с понижения цены на 2,25 центов, почти 8,9 миллрдов евро с понижения цены на 10 центов с 15 до 5 центов,(2х10/2,25= 8,9) так еще население -мелкий и средний бизнес могло заработать на зааты и налоги еще какминимм цент, а это 1х2/2,25= 0,9 милиардов евро.
Итого, в результате действий власти по монополицации экономики в интересах "избранных" олигархов, в частности производства и продажи на так званом рынке э/э и это только на рынке э/э не говоря о других, как финансовый, скоро добавится монополизация продовольствия из укрупнеия рынка земли, население переплатит олигархической власти 8,9 +0,9 = 9,8 миллиардов евро, а учитывая, что Укрина имеет дефицит бюджета то будут брать кредит под 18% у той же власти.
Действие власти как мошенничиские с целью отъема у населения средств на первостепенные нужды (образование, медицина, жилье, работа, питание) не назовешь п сути власть проводит умершление населения оставляя население без средств существования.