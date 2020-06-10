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Кабмин одобрил меморандум о снижении "зеленого тарифа" для солнечных станций на 15% (обновлено)

Кабмин одобрил меморандум о снижении

Кабинет министров Украины одобрил меморандум о снижении тарифа для солнечных и ветряных электростанций.

Соответствующее решение правительство с однодневной доработкой приняло на заседании сегодня, сообщает БизнесЦензор.

И. о. министра энергетики Ольга Буславец объяснила, что в проекте меморандума предусматривается снижение выплат по "зеленому" тарифу на 15% для солнечных электростанций и 7,5% для ветряной энергетики.

"В проекте меморандума предусматривается снижение зеленого тарифа для "солнца" и "ветра". Основные показатели – "солнце" – это 15% снижения, "ветра" – 7,5%", – сказала министр.

"По усилению ответственности за небалансы, остановку нового строительства "солнца" уже с 1 июля этого года, я надеюсь, мы в ближайшее время внесем в парламент соответствующий законопроект и это произойдет с 1 июля", – добавила Буславец.

Министр добавила, что документ также предусматривает прекращение строительства новых СЭС с 31 июля этого года и ограничения на строительство ВЭС после завершения уже начатых проектов.

В ближайшее время планируется внести в парламент соответствующий законопроект, который имплементирует эти договоренности.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что с 1 июля при постройке солнечных электростанций цена по выплатам "зеленого" тарифа будет определятся на аукционах.

"Цена такой произведенной электрики будет определятся на аукционах, а это не будет фиксированный высокий тариф. Это тоже важные моменты. Все они в меморандуме отображены", – сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, "Гарантированный покупатель" полностью рассчитался с производителями электроэнергии по зеленому тарифу только за январь и февраль, расчеты за март-май 2020 года колеблются в пределах 5-11% начисленных сумм.

По данным НКРЭКУ, дефицит средств единственного покупателя "зеленой" электроэнергии – госпредприятия "Гарантированный покупатель" – в 2020 году достигнет 32 млрд грн.

В феврале "Гарантированный покупатель" прогнозировал дефицит средств на выплаты по "зеленому тарифу" производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в 2020 году в размере 24-31 млрд грн.

Минэнерго тогда же прогнозировало на 2020 год дефицит госпредприятия "Гарантированный покупатель" для выплат по "зеленому тарифу" в размере 19 млрд грн.

При этом по состоянию на начало мая госпредприятие оценивало долг перед производителями из возобновляемых источников (ВИЭ) в более 12 млрд грн.

"Гарантированный покупатель" также должен 4,8 млрд грн "Энергоатому" и 166 млн грн – "Укргидроэнерго". При этом долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем", по его словам, превысил 17,1 млрд грн.

Кабмін (7748) альтернативна енергетика (699) Зелений тариф (333)


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Топ коментарі
+11
зел тариф - лучшее изобретение коррупционеров. взятка ОДИН раз вначале. потом свалил за бугор.. а рабы будут десятки лет платить зелёныйтариф. потому там взятки на миллиарды в круп проектах
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10.06.2020 14:27
+7
Почему в Польше цена зеленой э/э 6 центов и продолжают падать, а в Украине 15, как так происходит? у нас, что э/э, каке то особенная? или население богаче, ни то ни другое, так почему Президента и правительство это не волнует,что у нас цены не адекватны, что государство в виде Энергоатама доплачивает олигархам монопольную цену, почему кроме олигархов не кто с ними на мжет конкурировать предлагая больше на рынок зеленой э/э, почему завезли панели без НДС , без НДС можно и в Украине было производить, технологие Австрийские, которые нам с удовольствием продали бы, почему мы толжны вообще у кого то покупать, попадая в отрицательное сальдо и долги, зависимость,когда может зарабатывать Украина ведь это прямая обзанность разабраться в этом бандитизме. У НАС , что нет соответствующих служб или власти , зачем мы ее ибираем, куда идут налоги.
Наверно надо помочь не медикам, населению, армии, а себе родимым власть помагает и олигархам на наших костях заработать на 10-й замок себе на лазурном берегу
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10.06.2020 15:36
+4
меморандум не стоит бумаги на которой он написан это ничего пустышка
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10.06.2020 16:38
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зел тариф - лучшее изобретение коррупционеров. взятка ОДИН раз вначале. потом свалил за бугор.. а рабы будут десятки лет платить зелёныйтариф. потому там взятки на миллиарды в круп проектах
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10.06.2020 14:27 Відповісти
насрать мне на рабов.сам собираюсь гелио-для води,и фотоєлементи для дома.
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10.06.2020 20:27 Відповісти
прикол в том, что за все эти тарифы с переможными меморандами платит нарид Украины)))
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10.06.2020 15:02 Відповісти
Почему в Польше цена зеленой э/э 6 центов и продолжают падать, а в Украине 15, как так происходит? у нас, что э/э, каке то особенная? или население богаче, ни то ни другое, так почему Президента и правительство это не волнует,что у нас цены не адекватны, что государство в виде Энергоатама доплачивает олигархам монопольную цену, почему кроме олигархов не кто с ними на мжет конкурировать предлагая больше на рынок зеленой э/э, почему завезли панели без НДС , без НДС можно и в Украине было производить, технологие Австрийские, которые нам с удовольствием продали бы, почему мы толжны вообще у кого то покупать, попадая в отрицательное сальдо и долги, зависимость,когда может зарабатывать Украина ведь это прямая обзанность разабраться в этом бандитизме. У НАС , что нет соответствующих служб или власти , зачем мы ее ибираем, куда идут налоги.
Наверно надо помочь не медикам, населению, армии, а себе родимым власть помагает и олигархам на наших костях заработать на 10-й замок себе на лазурном берегу
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10.06.2020 15:36 Відповісти
Це була годівниця для влади під виглядом інвестицій під гарним лозунгом про захист довкілля, тому не дивно, що такі умови й такі тарифи - легальний грабіж держави (населення).
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10.06.2020 17:38 Відповісти
У мене є відповідь. Бо там де більше ризику там і більше дохід. Так працює бізнес. Ну скажімо ви багата людина. У вас є 200 млн дол. І ви можете вкласти або в будівництво СЕС в Україну або в Польшу. Куди Ви вирішите вкласти в країну ЄС і НАТО, в якій ваші інвестиції захищені, діють чесні суди чи в Україну, в якій влада не тримає слова, змінює закони кардинально кожен місяць, суди корумповані, в якій іде війна. Спробуйте чесно відповісти на це питання. Це ж 100% буде Польща. В Україну вкладати можуть тільки коли є величезні прибутки ну і ризики.
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11.06.2020 05:55 Відповісти
Дело не в том, что бизнесмен не может вложить 200 миллионов, тут население не может себя прокормить, потому, что еме запрещено де факт заниматься бизнесом и не может ничего вложить, только должны платить, а не зарабатывать , вот какая олигархическая система поддерживаются властью, на обнищание , несправедливость, дискриминацию населения бандюками при власти.
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11.06.2020 14:13 Відповісти
Звідки у вас ця інформація? Хто забороняє хайматись бізнесом. Повно людей займається. Ви досі можете встановити на своїй ділянці сонячну станцію на 30 Квт і мати шалений пасивний прибуток. Ліцензії не потрібні, тільки базові вимоги. Можливо зелені і це зруйнують звичайно. Вони швидко тягнуть країну на дно, але поки що є варіанти
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11.06.2020 18:59 Відповісти
Как вы получите прибуток, если нельзя продать э/э потому, что не дают подключиться без шаленого хабаря.
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12.06.2020 02:11 Відповісти
Я знаю людей які підключились до зеленого тарифу абсолютно легально. В Ютьюбі ви можете також знайти відео в яких люди розповідають як вони це зробили. Все легально. Я знаю що багато хто досі любить вискакувати з авто і навіть гаїшнику давать гроші. До того як став водити мені казали що інакше ніяк Я ніколи не дава хабарі. Гаїшник що натякнув на хабар, через пару хвилин побажав щасливої дороги і навіть штраф не виписав. Треба мати самоповагу і повагу до інших і можна в 99% випадків жити чесно
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12.06.2020 23:45 Відповісти
В целом нормально, и цена снизится и исков можно избежать, особенно радует отмена зеленого тарифа для мощностей введенных после 1 июля.
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10.06.2020 16:15 Відповісти
надо эти спец тарифы вообше отменять от лукавого это все
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10.06.2020 16:30 Відповісти
надо вообше отменять это спецтарифы кормушка для олигархов всех за дураков держут
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10.06.2020 16:32 Відповісти
меморандум не стоит бумаги на которой он написан это ничего пустышка
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10.06.2020 16:38 Відповісти
пора бы уже принять закон о меморандумах ато дурят народу голову
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10.06.2020 16:39 Відповісти
как чтото сделать чтоб ничего не сделать
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10.06.2020 17:25 Відповісти
Все это конечно хорошо.Но раз у нас "рыночная экономика" то почему вместо конкурентного ценообразования-государственный бюджет должен оплачивать расходы и убытки связанные с "зеленой энергетикой"? Ведь без вливаний государства вся эта "альтернативно-зеленая" лабуда не жизнеспособна,от слова-совсем.Германия намучившись с "зеленой энергетикой" плюнула и стала строить новые ТЭЦ,потому что в свое время уничтожили дешевую и экологически чистую атомную генерацию. У нас созданные"рознично-рыночными" законами 2018 г. паразитические прокладки-АО,ООО и пр "Рога с копытами" угробили балансы,а под "троянского коня"-"зеленых" инвалидов ,НКРЕКП все время подставляет 60 млрдные "подпорки" под рахитский нежизнеспособный ,затратный и никогда не окупаемый организм "альтернативно-зеленых" говнюков,меняя им "памперсы" и создавая преференции на рынке,обязывая гос.предприятие "гарантированные закупки" "харчевать" этих негодяев-нахлебников. Понятно эти 60 млрд.грн взяты у тех же атомщиков,ГЭС и ТЭЦ.что в условиях рынка просто недопустимо делать. В общем работать есть над чем.Надо Конституционному суду приводить законы в соответствие Основному закону,ставить "телегу" позади "лошади",и тогда двигаясь к реальной экономике мы решим и остальные проблемы.Всем добра.
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10.06.2020 17:42 Відповісти
А я вот все никак не пойму, с какого перепугу солнечная энергетика такая экологически чистая?! Кто нибудь, в наше долбаной власти, подумал куда мы потом отработанные панели, да инвертора девать будем. У нас обычный мусор утилизировать некуда, тут газовые плиты да холодильники по речках плавают, на границе их венгры вылавливают, а стране, то бишь нам с вами, потом штрафы платить и неустойки. Через 5-10 лет будем им плотами панели сплавлять ...
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10.06.2020 19:52 Відповісти
те ж саме з електричними автомобілями... Є розрахунки японцями, що при переробці аккумуляторних батарей певної потужності, викиди більші ніж використання дизельних двигунів.
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11.06.2020 11:35 Відповісти
Аж 7,5%? Ето даже не смешно. Ето капля в море. С 1000% прибыли Ахметов как кость вам бросил 7% мол грызите только не трогайте когда я камазами деньги с Украины вывожу
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10.06.2020 20:12 Відповісти
зеленая-лучше чем кацапская.со своими можно договориться.и на природу нехер срать!
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10.06.2020 20:22 Відповісти
зеленая-лучше чем кацапская.со своими можно договориться.и на природу нехер срать!
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10.06.2020 20:28 Відповісти
"документ также предусматривает прекращение строительства новых СЭС"
- где-то между Теслой и Драконом о чём-то своём задумался Илон Маск, глядя на паровозные инновации новых дебильно-продажных лиц в Украине зебильного периода..
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10.06.2020 22:15 Відповісти
Так-так... Це точно. Назад в минуле. Наше все вугілля, дрова і вічна відсталість на жаль. Та і думаю 80% українців таке підтримують.
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11.06.2020 05:57 Відповісти
Перехід на відновлювальні джерела енергії є обов'язковою умовою розвитку суспільства. Тому пільги для введення нових потужностей мають бути. Але тільки для нових. Перший рік роботи електростанції - тариф в 10 разів вищий, ніж середній. Другий рік - в 5 разів. Третій рік - в 3 рази. Надалі - з встановленої панелі електрику в мережу продавати за середньою ціною. Бо коли станція окупилася, йде чистісінький навар. Жодних витрат на викопне, чи ядерне пальне.
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11.06.2020 05:58 Відповісти
Большевики пришли к власти. Взять и отобрать и поделить чужое всегда легко. Бездарям просто нравится халява. Только что потом ? Государство взяло на себя обязательства, а теперь демонстрирует просто эпический кидок всему миру. Но рано обрадовался люмпен... Тут все пролетарии кричат что в Германии эл\ен от солнца стоит 6 евроцентов за 1 кВт, но весь фокус в том что конечный потребитель покупает эл\ен из розетки по цене около 30 евроцентов за 1 кВт. Вот - это поворот ! А теперь как будет на самом деле. Цену зел\тариф снизят, а цену в розетке повысят. Пипл схавает. p.s. Не все подписали меморандум. Продолжение следует!
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11.06.2020 11:03 Відповісти
а как при рыночной экономике может быть "Гарантированный покупатель", да еще и по х.з. какой цене?
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11.06.2020 11:57 Відповісти
Если КМУ одобрел меморандум на тариф по "зе" э/э,снизив его на 15% с 15 евроцентов это на 2,25 центов то тариф на солнечную э/э должен стать 15-2,25 = 12,75 , что по словам правительства должно сэкономить 2 миллрд.евро.
Но "зе" тариф не что иное, как цена за э/э, которая например в Польше на рынке постоянно меняется и сформировалась как соотношение спроса и предложения под воздействием независимых покупателей и поставщиков и равна 6 центам, учитывая, что покупательская способность украинцев меньше то цена вполне могла быть 5 евроцентов это означает, что цена могла упасть если бы власть допустила независимых поставщиков (мелкий и средний бизнес-ап сути разрешить народу продавать свою проукцию в виде э/э, то цена могла упасть до 5 центов, но народ отодвинули от рынка, торговать могут только "избранные" в результате потребитель-народ мог сэкономить на понижении цены не 2 миллрда евро с понижения цены на 2,25 центов, почти 8,9 миллрдов евро с понижения цены на 10 центов с 15 до 5 центов,(2х10/2,25= 8,9) так еще население -мелкий и средний бизнес могло заработать на зааты и налоги еще какминимм цент, а это 1х2/2,25= 0,9 милиардов евро.
Итого, в результате действий власти по монополицации экономики в интересах "избранных" олигархов, в частности производства и продажи на так званом рынке э/э и это только на рынке э/э не говоря о других, как финансовый, скоро добавится монополизация продовольствия из укрупнеия рынка земли, население переплатит олигархической власти 8,9 +0,9 = 9,8 миллиардов евро, а учитывая, что Укрина имеет дефицит бюджета то будут брать кредит под 18% у той же власти.
Действие власти как мошенничиские с целью отъема у населения средств на первостепенные нужды (образование, медицина, жилье, работа, питание) не назовешь п сути власть проводит умершление населения оставляя население без средств существования.
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11.06.2020 14:05 Відповісти

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