Кабмин одобрил меморандум о снижении "зеленого тарифа" для солнечных станций на 15% (обновлено)

Кабинет министров Украины одобрил меморандум о снижении тарифа для солнечных и ветряных электростанций.

Соответствующее решение правительство с однодневной доработкой приняло на заседании сегодня, сообщает БизнесЦензор.

И. о. министра энергетики Ольга Буславец объяснила, что в проекте меморандума предусматривается снижение выплат по "зеленому" тарифу на 15% для солнечных электростанций и 7,5% для ветряной энергетики.

"В проекте меморандума предусматривается снижение зеленого тарифа для "солнца" и "ветра". Основные показатели – "солнце" – это 15% снижения, "ветра" – 7,5%", – сказала министр.

"По усилению ответственности за небалансы, остановку нового строительства "солнца" уже с 1 июля этого года, я надеюсь, мы в ближайшее время внесем в парламент соответствующий законопроект и это произойдет с 1 июля", – добавила Буславец.

Министр добавила, что документ также предусматривает прекращение строительства новых СЭС с 31 июля этого года и ограничения на строительство ВЭС после завершения уже начатых проектов.

В ближайшее время планируется внести в парламент соответствующий законопроект, который имплементирует эти договоренности.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что с 1 июля при постройке солнечных электростанций цена по выплатам "зеленого" тарифа будет определятся на аукционах.

"Цена такой произведенной электрики будет определятся на аукционах, а это не будет фиксированный высокий тариф. Это тоже важные моменты. Все они в меморандуме отображены", – сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, "Гарантированный покупатель" полностью рассчитался с производителями электроэнергии по зеленому тарифу только за январь и февраль, расчеты за март-май 2020 года колеблются в пределах 5-11% начисленных сумм.

По данным НКРЭКУ, дефицит средств единственного покупателя "зеленой" электроэнергии – госпредприятия "Гарантированный покупатель" – в 2020 году достигнет 32 млрд грн.

В феврале "Гарантированный покупатель" прогнозировал дефицит средств на выплаты по "зеленому тарифу" производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в 2020 году в размере 24-31 млрд грн.

Минэнерго тогда же прогнозировало на 2020 год дефицит госпредприятия "Гарантированный покупатель" для выплат по "зеленому тарифу" в размере 19 млрд грн.

При этом по состоянию на начало мая госпредприятие оценивало долг перед производителями из возобновляемых источников (ВИЭ) в более 12 млрд грн.

"Гарантированный покупатель" также должен 4,8 млрд грн "Энергоатому" и 166 млн грн – "Укргидроэнерго". При этом долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем", по его словам, превысил 17,1 млрд грн.