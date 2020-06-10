Кабмин одобрил соглашение со Словакией для возобновления работы аэропорта Ужгород
Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения об использовании воздушного пространства Словакии в аэропорту Ужгорода, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Об этом Криклий сообщил в своем телеграм-канале, сообщает БизнесЦензор.
"Правительство одобрило проект соглашения об использовании части воздушного пространства Словакии в аэропорту Ужгорода. Его подписание наконец позволит аэродрому полноценно принимать и отправлять рейсы", - заявил Криклий.
По данным министра, власть прошла все необходимые внутригосударственные процедуры. "Следующий шаг - подписание самого соглашения. Планируем это сделать уже в июле", - сообщил Криклий.
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