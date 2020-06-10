БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
377 0

Кабмин одобрил соглашение со Словакией для возобновления работы аэропорта Ужгород

Кабмин одобрил соглашение со Словакией для возобновления работы аэропорта Ужгород

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения об использовании воздушного пространства Словакии в аэропорту Ужгорода, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Об этом Криклий сообщил в своем телеграм-канале, сообщает БизнесЦензор.

"Правительство одобрило проект соглашения об использовании части воздушного пространства Словакии в аэропорту Ужгорода. Его подписание наконец позволит аэродрому полноценно принимать и отправлять рейсы", - заявил Криклий.

По данным министра, власть прошла все необходимые внутригосударственные процедуры. "Следующий шаг - подписание самого соглашения. Планируем это сделать уже в июле", - сообщил Криклий.

аеропорт (1162) Кабмін (7748) Словаччина (342) Ужгород (94)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 