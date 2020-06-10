Кабмин одобрил соглашение со Словакией для возобновления работы аэропорта Ужгород

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения об использовании воздушного пространства Словакии в аэропорту Ужгорода, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Об этом Криклий сообщил в своем телеграм-канале, сообщает БизнесЦензор.

"Правительство одобрило проект соглашения об использовании части воздушного пространства Словакии в аэропорту Ужгорода. Его подписание наконец позволит аэродрому полноценно принимать и отправлять рейсы", - заявил Криклий.

По данным министра, власть прошла все необходимые внутригосударственные процедуры. "Следующий шаг - подписание самого соглашения. Планируем это сделать уже в июле", - сообщил Криклий.