Кабмин выделил министерству Авакова 2,7 миллиарда из Фонда борьбы с коронавирусом

Кабинет министров на заседании в среду, 10 июня, выделил из Фонда по борьбе с предотвращением распространения коронавирусной болезни 2,7 млрд грн на доплаты сотрудникам ведомств из структуры Министерства внутренних дел.

Как передает БизнесЦензор, об этом народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил на своем канале в Telegram.

В частности, на доплаты для аппарата МВД выделено 171,08 млн грн, для Нацгвардии – 125,11 млн грн, для администрации Государственной пограничной службы – 103,77 млн грн, для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям – 51,3 млн грн, для Национальной полиции – 2,25 млрд грн.

Ранее глава МВД Арсен Аваков попросил у Кабмин выделить 2,7 млрд грн на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина, сообщала экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо МВД.

В обращении МВД отмечалось, что "средства в размере 2,5 млрд грн планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, обеспечивающим жизнедеятельность населения", как это предусмотрено отдельным правительственным постановлением.

Также МВД попросило 171 миллион гривен на доплаты медицинским и другим работникам, оказывающим помощь больным COVID-19 в медучреждениях Министерства внутренних дел.