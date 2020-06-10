"Ивано-Франковскгаз" предупредил о росте долгов перед Оператором ГТС в случае пересмотра тарифа

Снижение тарифа на распределение газа для "Ивано-Франковскгаза" приведет к падению зарплат работников предприятия, росту задолженности перед Оператором ГТС и уменьшению инвестиций в газовые сети.

Как сообщает пресс-служба компании, последствия принятия проекта решения НКРЭКУ о снижении тарифов обсудили на совещании в ОГА, в рамках программы стимулирования экономического восстановления и преодоления последствий COVID-19 в 2020 году, передает БизнесЦензор.

В совещании приняли участие губернатор, заместители, профильные департаменты и представители крупных компаний региона.

В компании напомнили, что в конце 2019 года НКРЭКУ впервые за последние четыре года утвердила двухэтапный пересмотр тарифов на доставку газа: с 1 января и 1 июля 2020 года. Это было сделано с целью уменьшения финансовой нагрузки на потребителей газа в зимний период.

В то же время действующий в первой половине 2020 года тариф является убыточным для компании.

"Уже в этом году АО "Ивано-Франковскгаз" понес убытки на сумму 47,7 млн грн. К такому результату привел убыточный тариф на доставку газа, утвержденный НКРЭКУ для компании на первое полугодие. Тариф покрывает лишь 80% себестоимости услуг. Выравнивание тарифа в июле позволило бы компании завершить год без убытков", – подчеркивается в сообщении.

Одной из причин получения убытков в компании указывают недостаточность предусмотренных тарифом средств на приобретение газа на производственно-технологические потери (ПТП), необходимого для балансировки системы.

Так, четыре года, с 2016 по 2019 годы включительно, тариф "Ивано-Франковскгаза" не включал в себя достаточный объем компенсации стоимости ПТП. Кроме того, цена газа для ПТП была установлена на уровне 2015 года, которая была ниже рыночной цены на газ в 2016 - 2019 годах. Это привело к образованию долга перед Оператором ГТС в размере 660 млн грн, за так называемые услуги балансировки.

Согласно расчетам компании, если тариф на второе полугодие 2020 года останется на уровне 1,20 грн, то долг до конца года вырастет еще на 120 млн.

"Усилия компании направлены на интересы потребителей. Поэтому даже в условиях карантина мы продолжали работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить бесперебойное распределение газа более 400 тыс. потребителей. Но из-за хронического недофинансирования отрасли и неплатежи, компания не может выполнить все необходимые работы по модернизации сетей, обеспечить достойную оплату труда работникам, рассчитаться с долгами с другими участниками газового рынка. Что в конечном итоге отразится на качестве предоставления услуг", – пояснил председатель правления АО "Ивано-Франковскгаз" Виталий Шульга.

Кроме того, в компании прогнозируют, что отказ от выравнивания тарифа до экономически обоснованного уровня, приведет к очередному скачку увольнения работников "Ивано-Франковскгаза". Низкие зарплаты, которые являются составной тарифа, стимулировали отток специалистов из области. Ежегодно увольнялись до 20% квалифицированных газовиков. Средняя зарплата работников "Ивано-Франковскгаза" составляет менее 9 тыс. грн. Если тариф не пересмотрят на второе полугодие, заработная плата станет еще меньше.

"Ивано-Франковскгаз" надеется, что НКРЭКУ все же не примет такое политическое решение о снижении тарифа операторов ГРС с 1 июля 2020 года. И не допустит очередного кризиса на газовом рынке, который приведет к снижению качества предоставления услуг потребителям", – подчеркивают в компании.