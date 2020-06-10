НАБУ и САП сообщили чиновникам Одесской мэрии о подозрении в завладении 131 миллионом

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении трем должностным лицам Одесской городского совета и основателю частной компании, задействованном в преступной схеме нанесения 131 млн грн ущерба территориальной громаде Одессы при осуществлении выкупа зданий и сооружений ООО "Авиакомпания "Одесса" с целью общественной необходимости для расширения кладбища "Западное".

Об этом говорится в сообщении САП, передает БизнесЦензор.

Так, следствием установлено, что в 2016 году Одесский горсовет выкупил у частной компании нежилые сооружения общей площадью более 6 тыс. кв. м, которые располагались на 141 га земли с целью расширения территории для захоронений на кладбище.

По результатам оценки была определена цена недвижимости - более 146 млн грн. Однако экспертиза, проведенная государственным специализированным экспертным учреждением в рамках расследования НАБУ и САП, установила, что ее реальная стоимость на тот момент составляла около 15 млн грн, то есть цена была безосновательно завышена практически в 10 раз.

Полученные коммерческой структурой средства в результате реализации этой схемы были выведены владельцами фирмы и легализованы через ряд субъектов хозяйствования.

Расследование этих фактов начато в октябре 2016 году Военной прокуратурой. В 2018 году подследственность в уголовном производстве определили за детективами Национального бюро Украины.

Сегодня директору департамента коммунальной собственности Одесского горсовета, председателю постоянной комиссии и руководителю юридического департамента Одесского горсовета сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Действия руководителя и основателя коммерческой структуры квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины;

14 мая 2020 года о подозрении в легализации средств, полученных в результате указанного коррупционного преступления, сообщили руководителю и основателю одной из коммерческих компаний, которая была использована для маскировки их преступного происхождения (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Высший антикоррупционный суд отказался применять к подозреваемому меру пресечения, мотивируя это решение необоснованностью подозрения.

Плхде, 2 июня, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила постановление следственного судьи и удовлетворила ходатайство прокурора САП о применении к указанному подозреваемого меры пресечения в виде залога в размере 2,5 млн грн. Кроме того, на одесского бизнесмена возложен ряд процессуальных обязанностей, в частности, не отлучаться из Одессы и Одесской области без разрешения следователя, прокурора, суда и сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Также 15 мая 2020 года о подозрении в причастности к совершению преступления было сообщено еще одном лице - а именно - оценщику имущества (ч. 1 ст. 366 УК Украины)

Сейчас досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению указанного преступления.