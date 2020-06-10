Оператор ГТС объявил первый аукцион на мощности для транспортировки газа из Польши и Венгрии

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" объявило первый аукцион по распределению гарантированной мощности на 2020-2021 газовый год (начинается с 1 октября).

Об этом говорится в сообщении ОГТСУ, передает БизнесЦензор.

Так, 6 июня на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) опубликованы данные по первому аукциону на распределение мощности. Сейчас потенциальные участники могут ознакомиться с перечнем точек межгосударственного соединения и соответствующими предложенными объемами годовой мощности на гарантированной основе для 2020-2021 газового года. Сам аукцион состоится 6 июля.

"Начиная с июля текущего года мощности 2020-2021 газового года во всех точках межгосударственного соединения будут распределяться по процедуре аукционных торгов. Это усилит конкуренцию заказчиков услуг транспортировки при распределении мощности. Начиная со следующего газового года доступ к мощностям на межгосударственных точках соединения будет предоставляться исключительно через указанные платформы. Поэтому ОГТСУ призывает всех заинтересованных заказчиков заранее зарегистрироваться на платформах и заключить соответствующие договоры", – подчеркивается в сообщении.

В компании уточнили, что такие аукционы будут проводиться на аукционных платформах, которые отвечают требованиям регламента ЕС и в течение долгого времени широко используются смежными операторами газотранспортных систем – RBP (Венгрия) и GSA (Польша).

ООО "Оператор ГТС Украины" и операторы соответствующих аукционных платформ подписали соглашения о пользовании, согласно которым распределение мощности на 2020-2021 газовый год состоится на этих аукционных платформах.