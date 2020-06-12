"Антонов" купил у "Мотор Сичи" двигатели для нового самолета за 250 миллионов

Входящее в концерн "Укроборонпром" госпредприятие "Антонов" 3 июня заключило соглашение с АО "Мотор Сич" на закупку авиационных двигателей за $9,60 млн (255,4 млн грн по текущему курсу).

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в течение десяти месяцев после аванса заказчику поставят два турбореактивных двигателя Д-436-148ФМ с увеличенной тягой на основных режимах для транспортного самолета Ан-178 по $4,8 млн за штуку.

Договор действует до конца 2025 года, то есть в течение четырех с половиной лет.

Как отмечает издание, в 2012 году "Антонов" заказывал "Мотор Сичи" другую модификацию двигателя Д-436-148 для самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-168 по 19,2 млн грн или $2,4 млн на то время, а в 2011 году – по 21,12 млн грн или $2,65 млн. Он отличается меньшей тягой, большими выбросами и тому подобное.

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Как сообщалось, в ноябре 2019 года входящее в состав "Укроборонпрома" госпредприятие "Спецтехноэкспорт" завершило процедуру подписания контракта с Министерством внутренних дел Перу о поставке первого самолета Ан-178.

Ранее в "Укроборонпроме" сообщили, что госконцерн стал победителем тендера Министерства внутренних дел Перу на покупку военно-транспортных самолетов, по итогам которого украинский транспортный самолет Ан-178 сменит в этой стране Ан-32Б.

Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан на ГП "Антонов", входящем в состав ГК "Укроборонпром". В производственной кооперации по программе Ан-178 задействовано около 200 компаний из 15 стран.

Высота полета Ан-178 – 12 км, дальность – 5500 км, максимальная скорость – 825 км/ч. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры. Он может садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Конфигурация самолета, заказанного МВД Перу, позволит осуществлять перевозку 100 человек; десантирование 84 человека; доставку грузов (до 18 тонн); десантирование грузов; эвакуацию раненых с возможностью оказания медицинской помощи (40 человек).

Ан-178 выполнил первый полет 7 мая 2015 года, находится в процессе сертификации. В июле 2018 года ГК "Укроборонпром" представил Ан-178 на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow, где самолет выполнил демонстрационный полет.