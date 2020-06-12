За время карантина 90% потребителей в Хмельницкой области вовремя платили за газ

В период карантина 90% семей Хмельницкой области своевременно платят за потребленный природный газ и не накапливают долгов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО "Хмельницкгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

"Более трети клиентов "Хмельницкгаз сбыта" отдают предпочтение дистанционным сервисам компании и рассчитываются за услуги по газоснабжению онлайн из дома или мобильных гаджетов, сохраняя здоровье и соблюдая требования карантина", - сообщает компания.

Благодаря своевременной оплате, ООО "Хмельницкгаз сбыт" в полном объеме выполняет свои обязательства перед клиентами по обеспечению природным газом. Поэтому во время карантина поставки газа осуществлялись без каких-либо ограничений и сбоев. Кроме того, ни одному потребителю не было прекращено газоснабжение, а также не начислялись штрафные санкции и пеня за просрочку оплаты.

"В форс-мажорных обстоятельствах карантина наши клиенты убедились, что ООО "Хмельницкгаз Сбыт" - надежная газопоставляющая компания, которая способна выполнить обязательства и обеспечить жизненно необходимый ресурс даже в сложных условиях", - отметил директор компании Андрей Левицкий.

"В свою очередь, мы благодарим за понимание, сотрудничество и своевременную оплату жителей Хмельницкой области - наших клиентов", - сказал он.

Сейчас просроченную задолженность имеют более 10% клиентов ООО "Хмельницкгаз Сбыта", сумма долга которых составляет более 95 млн. грн. В частности, более 30 тыс. - задолжали 55 подолян, более 20 тыс. - 97, свыше 10 тыс. - 705 и более 5 тыс. - 2742 пользователя. Следовательно, компания обращается к должникам с просьбой выполнить договорные условия и заплатить за газ.

Компания напоминает, что, согласно условиям Договора по поставке природного газа, за потребленный газ необходимо платить в следующие сроки:

по квитанции абонентской книжки - не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным;

по счету поставщика - не позднее 5 рабочих дней с момента получения счета.

Также вовремя и безопасно оплатить за потребленный газ клиенты ООО "Хмельницкгаз сбыт" могут: