Портовый оператор DP World завершил приобретение терминала в Украине

Компания DP World (Дубай, ОАЭ), оперирующая 123 логистическими и транспортными предприятиями в 54 странах, объявила о приобретении 51% акций Контейнерного терминала ТИС (порт "Пивденный", Украина).

Об этом со ссылкой на пресс-службу ТИС сообщает БизнесЦензор.

"Все соответствующие условия сделки выполнены, официальные согласования государственных учреждений получены", - говорится в сообщении.

Покупка доли в терминале – второй для DP World опыт успешного партнерства с акционерами ТИС. Первым совместным проектом компаний стал буксирный оператор P&O Maritime Ukraine, обслуживающий более чем 50 клиентов в 3-х крупнейших портах страны.

Теперь у компании будет прямое сообщение между собственными терминалами в Констанце, Ярымдже и "Пивденном" с использованием собственной фидерной сети UniFeeder.

"… это даст возможность отправлять грузы по ключевым для Восточной Европы торговым маршрутам, используя активы DP World в Румынии и Турции", - сообщает компания.

По данным ТИС, в 2019 году рынок контейнерных грузоперевозок Украины вырос на 20%.

Весной этого года DP World приобрела сервис SeaRates.com, который вместе с аналогичными LandRates.com и AirRates.com дает клиентам возможность осуществлять перевозки грузов по всему миру.

DP World также создала Цифровой альянс экспедиторов (Digital Freight Alliance). Специалисты по перевозкам из разных стран получают на одной платформе доступ к новым инструментам, маршрутам, услугам. Теперь в эту экосистему включена Украина

Как сообщалось, весной 2019 года дочерняя компания DP World – P&O Maritime Ukraine – начала работу в Одесском порту.

P&O Maritime Ukraine – дочерняя компания всемирного морского оператора P&O Maritime, которая в 2006 году была приобретена DP World Group, одним из крупнейших портовых операторов мира.

P&O Maritime Ukraine начала работать в Украине в 2018 году после приобретения P&O Maritime контроля над украинской буксирной компанией LB Shipping. Соинвестором в сделке выступила я компания SD Capital, созданная в 2016 году Андреем Ставницером – совладельцем и генеральным директором крупнейшего украинского порта "ТИС", и Филиппом Грушко – директором "ТИС" по развитию бизнеса.