США снизили прогноз экспорта пшеницы из Украины на 1,5 миллиона тонн

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в июне снизило прогноз экспорта украинский пшеницы в 2020/2021 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 1,5 млн тонн по сравнению с прогнозом в мае – до 17,5 млн тонн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно июньскому отчету ведомства, прогноз по урожаю в новом сельхозгоду также уменьшен на 1,5 млн тонн – до 26,5 млн тонн.

При этом Минсельхоз США сохранил прогноз производства пшеницы в стране в текущем 2019/2020 МГ на уровне 29,171 млн тонн и экспорта в объеме 20,5 млн тонн.

USDA сохранил в июне прогноз на 2020/2021 МГ урожая кукурузы в Украине на уровне 39 млн тонн, экспорта – 33 млн тонн, а также прогноз производства кукурузы в Украине в нынешнем МГ на уровне 35,887 млн тонн, экспорт – 32 млн тонн.

Минсельхоз США снизил в июне прогноз урожая ячменя в новом сельхозгоду на 0,3 млн тонн – до 9,4 млн тонн, экспорт оставил без изменений – 5 млн тонн.

Ведомство не пересматривало прогноз на текущий МГ по производству украинского ячменя – 9,528 млн тонн и экспорту – 4,7 млн тонн.

По прогнозам Минсельхоз США в 2020/21 МГ урожай зерновых в Украине составит 76,05 млн тонн, экспорт – 55,61 млн тонн.

USDA прогнозирует в целом урожай зерновых в 2019/20 МГ в Украине на уровне 75,72 млн тонн, экспорт - 57,36 млн тонн.