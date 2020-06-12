"Укрзализныця" отстранила директора филиала, подозреваемого по делу билетов на экспресс в "Борисполь"

Директор филиала "Главный информационно-вычислительный центр" АО "Укрзализныця", которому вручено подозрение в деле организации продажи билетов на экспресс до аэропорта "Борисполь", отстранен от исполнения должностных обязанностей на период следствия.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"После завершения следственных действий и приговора суда компания примет решение о дальнейшей судьбе сотрудника", - сообщает "Укрзализныця".

Как сообщал БизнесЦензор. Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении нескольким лицам в злоупотреблении служебным положением при организации продажи электронных билетов на "Бориспольский экспресс".

Подозрение сообщено директору филиала "Главный информационно-вычислительный центр" АО "Укрзализныця", его экс-заместителю, а также владельцу частной компании и директору частной компании. Следствие установило, что в 2018 году, на момент функционирования системы продажи е-билетов "Бориспольского экспресса", чиновники "Укрзализныци" инициировали закупку нового программного обеспечения якобы для организации уже работающего процесса.