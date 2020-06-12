За время карантина 100 тысяч жителей Волыни перешли на оплату доставки газа онлайн

За время карантина значительно возросла популярность дистанционных сервисов компании "Волыньгаз" и онлайн-банкинга. Если за январь - февраль 75 тыс. потребителей совершили хотя бы один раз онлайн-платеж, то уже в марте - мае таких насчитывалось - более 100 тыс.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Волыньгаз" сообщает БизнесЦензор.

В Волынской области все еще не смягчают карантинные мероприятия из-за роста количества случаев заболевания COVID-19. Клиенты АО "Волыньгаз" имеют возможность платить за доставку газа дистанционно, не выходя из дома, с помощью онлайн-сервисов компании: Личного кабинета на сайте 104.ua, мобильных приложений 104Mobile и 104Mobile Light, чат-бота 7104ua в Viber, а также целого ряда банковских платежных систем и онлайн-банкинга. Так они могут избегать массовых скоплений и позаботиться о сохранении собственного здоровья.

"Для упрощения доступа клиентов "Волыньгаза" к информации по своему лицевому счету, а также возможности решать газовые вопросы дистанционно, компания "Волыньгаз" ввела экспресс-регистрацию в Личном кабинете на сайте 104.ua. Для этого достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр по телефону 067-33-39-104 и сообщить оператору номер лицевого счета. Все удобно, просто и доступно", - рассказывает начальник управления клиентского сервиса газовой компании Юрий Петрук.

"Поэтому, операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему", - сказал Петрук.

Однако, АО "Волыньгаз" все еще получает неидентифицированные платежи без указания номера лицевого счета или адреса клиента. Поэтому такие платежи не поступают на счета потребителей и на них формируется задолженность. АО "Волыньгаз" обращает внимание потребителей, что при оплате услуги распределения газа необходимо указывать в назначении платежа номер своего лицевого счета или адрес.

"Волыньгаз" систематически указывает своим клиентам, чтобы они внимательно заполняли необходимые реквизиты при оплате счетов за доставку газа", - говорит коммерческий директор Андрей Карпомиз.

"Ведь потребитель уверен, что оплатил услуги распределения, однако, создается долг, причиной которого становится некорректно сформированный платеж. Поэтому мы призывает сохранять все квитанции об оплате, чтобы избежать дальнейших недоразумений и иметь доказательства уплаты предоставленной услуги", - сказал Карпомиз.

В то же время, АО "Волыньгаз" обращается к клиентам с просьбой рассчитываться за доставку газа до 20 числа каждого месяца, а по возможности - платить за квартал или на полгода вперед, экономя на комиссионных расходах. Также газораспределительная компания благодарна всем клиентам, которые в указанные сроки платят за доставку газа. Ведь эти средства - единственный и главный источник функционирования предприятия, реализуемый на проведение ремонтов, приобретение газорегулирующего оборудования, обеспечение работы экстренной службы 104, уплату налогов и заработной платы газовикам и т.д.