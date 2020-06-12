Таможня выявила на границе с Польшей партию брендовой одежды на 750 тысяч евро (обновлено)
Работники Галицкой таможни во Львовской области на границе с Польше обнаружили брендовую одежду стоимостью 500 тысяч евро.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Галицкой таможни сообщает БизнесЦензор.
"Согласно документам, через пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" перевозили стоковую одежду и обувь на адрес одного из предприятий Львовщины. Однако во время осмотра грузовика под мешками с задекларированным товаром таможенники обнаружили новую одежду, о котором не было указано", - сообщает таможня.
В частности выявлено 150 мешков с разной одеждой европейских производителей. Ориентировочная стоимость изъятого товара около 750 тыс. евро. Точная стоимость и количество незадекларированного товара будет установлено дополнительно.
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