Таможня выявила на границе с Польшей партию брендовой одежды на 750 тысяч евро (обновлено)

Работники Галицкой таможни во Львовской области на границе с Польше обнаружили брендовую одежду стоимостью 500 тысяч евро.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Галицкой таможни сообщает БизнесЦензор.

"Согласно документам, через пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" перевозили стоковую одежду и обувь на адрес одного из предприятий Львовщины. Однако во время осмотра грузовика под мешками с задекларированным товаром таможенники обнаружили новую одежду, о котором не было указано", - сообщает таможня.

В частности выявлено 150 мешков с разной одеждой европейских производителей. Ориентировочная стоимость изъятого товара около 750 тыс. евро. Точная стоимость и количество незадекларированного товара будет установлено дополнительно.





