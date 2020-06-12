ЕБРР может выделить владельцу супермаркетов Novus кредит на $75 миллионов

Европейский банк реконструкции и развития намерен предоставить ООО "Новус Украина" долгосрочный кредит в размере $75 млн для финансирования расширения сети супермаркетов и строительства логистического центра в Киеве.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение банка, передает БизнесЦензор.

Решение о поддержке может быть принято 22 июля.

Проект стоимостью $155 млн позволит расширить деятельность ритейлера, а строительство логистического центра позволит привлечь новых поставщиков и удовлетворить будущий спрос, а также оптимизировать перевозки и логистику. При этом новый центр будет построен с учетом энергоэффективных мер для уменьшения экологического следа, поясняется в сообщении банка.

При поддержке ЕБРР будет также проведен аудит департамента растениеводства ритейлера.

Согласно сообщению, инвестиции в проект улучшат операционный профиль компании и поддержат ее финансовые показатели.

ООО "Новус Украина" создано в 2008 году, в том же году открыт первый супермаркет Novus в стране. Развитием сети супермаркетов Novus занимается компания BT Invest (Литва).

По состоянию на июнь 2020 года сеть насчитывает 47 объектов общей площадью более 170 тыс. кв. м. Компания развивает торговые объекты разных форматов площадью от 0,5 до 7 тыс. кв. м, в том числе франчайзинговые. Товарооборот сети в 2018 году составил 10,7 млрд грн, что на 20% больше показателя 2017 года.