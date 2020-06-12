Украина может разместить евробонды на $1 миллиард в конце года, – меморандум с МВФ

Украина может вернуться на рынок коммерческих заимствований в четвертом квартале 2020 года и привлечь $1 млрд.

Такие цифры заложены в меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ) по новой программе stand by, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Макропрогноз (macroframework) предполагает, что Украина вернется на рынки в четвертом квартале 2020 года… Он не предполагает приток нерезидентов на внутренний рынок облигаций в оставшуюся часть 2020 года", – приводится в документах оценка экспертов Фонда.

Они указывают, что кризис COVID-19 сначала закрыл рынки для отдельных стран с развивающейся экономикой, однако с сокращением суверенного спрэда в Украине такое возвращение на рынок реально.

МВФ также напомнил, что в январе этого года Украина успела привлечь 1,25 млрд евро на 10 лет под 4,375% годовых.

Предполагается, что, помимо $2,1 млрд первого транша stand by, Киев сможет получить еще по $700 млн второго и третьего транша, $1 млрд – от Всемирного банка и $1,12 млн – от ЕС (500 млн евро из них уже поступили в Украину).

Согласно меморандуму, в первом квартале 2021 года Украина может разместить еврооблигации еще на $1,5 млрд, а к концу года – еще на $1,5 млрд.

Кроме этого, во втором квартале поступит второй траншей новой макрофинпомощи ЕС примерно на $550 млн. На середину мая по программе stand by также запланирован четвертый транш в $560 млн, а на середину октября – заключительный пятый на $980 млн.

В отношении внутреннего рынка ОВГЗ в документах заявлены планы сокращения в этом году чистого выпуска валютных бумаг на $1,18 млрд, а в первом полугодии следующего года – еще на $269 млн.

Читайте также: Украина получила первый транш от МВФ на $2,1 миллиарда

Как сообщалось, в ночь на 10 июня совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша в SDR1,5 млрд ($2,1 млрд) намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года. Планируется, что по итогам двух пересмотров в этом году Украина сможет получить еще по SDR500 млн, а по итогам двух пересмотров в следующем году – суммарно еще SDR1,1 млрд ($1,5 млрд).

МВФ также обнародовал Письмо о намерениях и Меморандум о экономической и финансовой политике, подписанные президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины в рамках запроса новой программы финансирования.

Позднее официальный перевод документа также был опубликован на сайте Министерства финансов.