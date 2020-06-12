Минфин США выступил против ужесточения карантина в случае второй волны эпидемии

Повторное закрытие американской экономики для борьбы с распространением коронавируса является неприемлемым, поскольку может причинить американцам еще больше неприятностей.

Об этом министр финансов США Стивен Мнучин заявил в эфире CNBC, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

"Мы не можем снова закрыть экономику. Я полагаю, мы уже установили, что закрытие экономики влечет к еще большему ущербу", – сказал Мнучин.

Как отмечает издание, тем временем на Уолл-стрит все больше беспокоятся по поводу второй волны коронавируса в США. Так, в Техасе три дня подряд отмечено рекордное количество госпитализаций с Covid-19.