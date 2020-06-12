Цены на автогаз впервые за полтора года достигли 50% стоимости бензина

Средняя розничная цена автогаза в крупных сетях АЗС впервые за полтора года поднялась до отметки 50% от цены бензина марки А-95.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Как отмечает издание, в последний раз такое соотношение цен было зафиксировано в конце ноября 2018 года. После этого в течение полутора лет цена газа не превышала отметку в 50% от стоимости бензина. В частности, в 2019 году среднее сотношение цен автогаза и бензина А-95 составляло 42%, в 2018 году – 46,1%.

Напомним, розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Перед этим повышением соотношение цены газа к бензину А-95 составляло 37,6%.

Всего же с начала мая по 12 июня средняя розничная цена газа выросла на 33% (на 2,75 грн/л) – с 8,22 до 10,97 грн/л, в то время как цена бензина А-95 оставалась неизменной – 21,90 грн/л.

В том числе за прошедшую неделю (5 - 12 июня) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС выросла на 40 копеек (на 3,9%) – до 10,97 грн.

Наиболее существенный рост средней цены газа за этот период зафиксирован в Киеве и области – на 60 коп./л. В частности, на столичных станциях ОККО, "Авантаж 7" и Motto цены за прошлую неделю выросли на 80 копеек за литр. Сети КLO и Mango повысили их на 0,70 коп./л , "Приват" – на 0,65 коп./л.

Оптовые цены газа за неделю выросли на 3,8%. 12 июня средняя цена газа на ГНС составляет 18 210 грн/т или 10 грн/л.

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Как соолбщалось, за неделю с 29 мая по 5 июня средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 35 копеек за литр или на 3,4% – до 10,56 грн.

Всего с начала мая по 5 июня средняя розничная цена газа выросла на 24% или на 2,05 грн за литр, в то время как оптовые цены на ГНС за этот период повысились на 60%.

Напомним, за апрель автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л