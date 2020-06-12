Поток транспорта через границу в мае упал в 4 раза, – Таможенная служба

Количество пропущенных транспортных средств через таможенную границу Украины в мае этого года упало в 4,1 раза по сравнению с маем прошлого года – до 384,1 тыс.

Такие данные приводятся в статистике Гостаможслужбы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным, сокращения числа транспортных средств из Украины было примерно вдвое большим, чем в Украину.

По данным Гостаможслужбы, сильнее всего упало в мае 2020 года к маю 2019 года количество пропущенных через таможенную границу самолетов – в 9,5 раза, до 1,4 тыс. За ними следует автотранспорт – в 5,8 раза, до 225 тыс., речные суда – в 3 раза, до 0,4 тыс.

Количество морских судов сократилось на 35,4% – до 0,9 тыс., железнодорожных вагонов – на 35,9%, до 153,1 тыс.

В целом за пять месяцев этого года поток транспортных средств через таможенную границу упал на 42,3% – до 4,1 млн, в том числе на ввоз – на 41,5%, до 2,1 млн, на вывоз – на 43%, до 2 млн.

По данным Гостаможслужбы, количество пропущенных через таможенную границу в январе-мае самолетов сократилось вдвое – до 27,8 тыс., автотранспорта – на 44,4%, до 3,217 млн, ж/д вагонов – на 30,5%, до 837,8 тыс., морских судов – на 5,9%, до 6,3 тыс.

В то же время Гостаможслужба указывает, что объем пропуска товаров (кроме тех, что перемещаются станционарными видами транспорта) через таможенную границу сократился не так значительно. В частности, в мае падение на ввоз составило 21,4% – до 6,7 млн тонн, на вывоз – 25,3%, до 15,1 млн.

За пять месяцев пропуск товаров на ввоз упал на 10,4% – до 34,7%, тогда как на вывоз даже увеличился на 3,2% – до 99,6 млн тонн.

Помимо того в мае 2020 года было зафиксировано снижение на 26,7% к маю 2019 года пропуска товаров трубопроводами – до 5,5 млн тонн и линиями электропередач – до 398,7 ГВт-ч.

С начала года оформление товаров, перемещаемых трубопроводами, сократилось на 23,2% – до 26,8 млн тонн, тогда как по ЛЭП оно выросло на 71,7% – до 5393,8 ГВт-ч.