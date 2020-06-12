Кабмин потратил 36 миллиардов из фонда борьбы с коронавирусом, – Минфин

Кабинет министров уже распределил 35,8 млрд грн из Фонда борьбы с последствиями коронавирусной болезни COVID-19 общим объемом 65 млрд грн.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Денис Улютин, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"По состоянию на 10 июня 2020 года правительство приняло решение о выделении средств на Фонд борьбы с COVID-19 в сумме 35,8 млрд грн, в частности, на социальную защиту – 9 млрд грн, поддержку детей физических лиц-предпринимателей – 1,6 млрд грн, здравоохранение – 3 млрд грн, выплату больничных – 2,2 млрд грн", – уточнил заместитель министра.

Улютин напомнил, что принятые Верховной Радой в апреле изменения в закон "О госбюджете на 2020 год" предусматривали создание Фонда по борьбе с коронавирусной болезнью объемом около 65 млрд грн. Кроме этого, бюджет предусматривает дополнительные расходы, в частности, на выплату пенсий – 29,7 млрд грн, на доплаты и средства защиты медикам – 15,8 млрд грн.

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Как сообщалось, Министерство социальной политики оценивает потенциальное недополучение поступлений от единого социального взноса (ЕСВ) в 2020 году в 17,7 млрд грн и предлагает в связи с этим выделить Пенсионному фонду трансферт из Фонда борьбы с Сovid-19 в размере 15,2 млрд грн.

В то же время в начале июня Верховная Рада приняла за основу проект закона о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, предусматривающий выделение 35 миллиардов гривен из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 на строительство