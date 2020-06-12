Украина обязалась принять закон о деривативах до конца месяца, – меморандум МВФ
Украина намерена до конца июня принять законопроект №2284 "О внесении изменений в законы для привлечения инвестиций и введении новых финансовых инструментов" (ранее – "О деривативах и финансовых рынках"), а до конца октября – законопроект об усилении полномочий Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Об этом говорится в меморандуме Международному валютному фонду, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"До конца октября 2020 года нами будет принят законопроект (ранее зарегистрирован под №6303), усиливающий независимость и институциональную способность, полномочия по трансграничному и внутреннему сотрудничеству, и правоприменительные полномочия НКЦБФР для того, чтобы обеспечить соблюдение ею стандартов IOSCO", – говорится в документе.
Отмечается, что при необходимости Украина будет тесно координировать с экспертами МВФ и Всемирного банка деятельность, направленную на дальнейшее обеспечение гармонизации этих законов с передовыми практиками.
"Мы расширим централизованный кредитный реестр для того, чтобы включить в него небанковские кредитные учреждения, и снизим пороговое значение для подачи информации как для банков, так и для небанковских учреждений", – отмечается также в меморандуме.
Как сообщалось, профильный парламентский комитет в начале июня рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект №2284, принятый за основу 19 декабря 2019 года.
"На кону будущее рынка капиталов Украины. На следующей неделе Верховная Рада будет рассматривать исторический законопроект 2284, который дает возможность создать в Украине цивилизованный рынок капитала по европейским правилам, дает нам новые правила и новые финансовые инструменты", – написал глава НКЦБФР Тимур Хромаев.
Законопроект №2284, как ранее отмечала Комиссия, имплементирует обязательные в ЕС требования актов MiFID II, MIFIR, EMIR. В части финансовой инфраструктуры документ предусматривает введение института оператора регулированного рынка для обеспечения централизованного заключения и исполнения соглашений, создание торгового репозитория (базы данных) для полноценного функционирования рынков деривативов и внедрение центрального контрагента для снятия рисков невыполнения соглашений и расчета по ним.
Кроме того, планируется создать модель Многосторонней торговой системы (MTF) – рынок для малого и среднего бизнеса и ввести гибкий рынок облигаций и деривативных контрактов - Организованную торговую систему (OTF).
Предполагается, что организаторы торговли вместо одной лицензии на фондовом рынке и при отсутствии таковых на товарном рынке будут выбирать из семи лицензий на рынках капитала и двух лицензий – на товарном рынке.
В части финансовых посредников запланирована трансформация торговца ценными бумагами в инвестиционную фирму по европейской модели, что позволит им официально оказывать инвестиционные консультации. Помимо того, предполагается расширить возможности таких фирм за счет связанных агентов, которые могут действовать от имени, в интересах, под контролем и за счет фирмы.
Проект закона также предусматривает внедрение дифференцированного подхода к лицензированию финансовых посредников, в соответствии с которым меньшая ответственность предполагает меньшие требования.
По части финансовых инструментов запланировано введение деривативных контрактов, депозитных сертификатов банков и выпуск по новой процедуре более защищенных корпоративных облигаций. Кроме того, законопроект предусматривает введение общих правил выпуска производных ценных бумаг.
Намечено также внедрить дифференцированный подход к инвесторам (с разделением их на квалифицированных и неквалифицированных), ввести отчетность по деривативным контрактам, а также правила окончательности расчетов в платежных и депозитарных системах и ликвидационного неттинга.
Проект закона, предполагающий финансовую независимость НКЦБФР за счет участников рынка "О защите инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала" №6303 был зарегистрирован в Верховной Раде 6 апреля 2017 года, однако 17 мая 2018 года Рада еще пришлого созыва отправила этот законопроект на повторное первое чтение.
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IOSCO- Организация была основана в https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1974 году с целью стимулирования сотрудничества между комиссиями по ценным бумагам стран Северной и Южной Америкиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC#cite_note-I2-2 [2] .?????????? С какого боку мы имеем к этому отношение?