Незаконный импорт картофеля через оккупированный Донбасс превысил 300 тысяч тонн, – ассоциация

Через подконтрольные пророссийским боевикам "ЛНР" и "ДНР" районы Донбасса и прифронтовые зоны в Украину в прошлом году несанкционированно ввезено более 300 тыс. тонн картофеля.

Об этом сообщила исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАПК) Оксана Руженкова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В государстве усердно замалчивают вопрос несанкционированного ввоза продуктов питания через территорию "ДНР", "ЛНР" и прифронтовые зоны. За прошлый сезон цифра импорта одного только картофеля была шокирующая – более 300 тыс. тонн. В их числе и семенной картофель. Обычно несертифицированные семена попадают в Украину под видом обычного столового картофеля без надлежащих фитосанитарных документов и проверок", – сказала глава ассоциации.

При этом Руженкова признала, что дефицит овощей отечественного производства в 2019 году в стране достиг 40%, что в денежном выражении составил $253 млн.