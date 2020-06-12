Итоги недели: Транш от МВФ, снижение ставки НБУ и бизнес Медведчука с Коломойским

Главные новости экономики за неделю 9 - 12 июня.

ФИНАНСЫ

МВФ утвердил новую программу для Украины на $5 миллиардов

В ночь на 10 июня совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша, который поступил в страну 12 июня.

Сразу же после утверждения кредита советом директоров МВФ Еврокомиссия со своей стороны перечислила Украине 500 млн евро по четвертой программе макрофинансовой помощи.

МВФ также обнародовал Письмо о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике, подписанные президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины для получения кредита. Позднее официальный перевод документа также был опубликован на сайте Министерства финансов.

Нацбанк снизил учетную ставку до рекордно низкого уровня

После одобрения новой программы с МВФ правление Национального банка решило снизить учетную ставку сразу на 2 процентных пункта – с 8% до 6% годовых с 12 июня. Таким образом с начала года учетная ставка уменьшилась на 7,5 процентного пункта и достигла самого низкого уровня за все годы независимости.

Нацбанк выдал долгосрочные кредиты рефинансирования на 2,2 миллиарда

После снижения учетной ставки, на втором аукционе по предоставлению долгосрочных кредитов рефинансирования сроком до 5 лет Национальный банк удовлетворил заявки 10 банков на общую сумму 2,22 млрд грн под 6% годовых.

Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа в 6 раз

Министерство финансов на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 9 июня привлекло в бюджет 17,83 млрд грн, существенно снизив ставки. В том числе Минфин разместил 1-летние ОВГЗ номинированные в евро на сумму 353 млн евро по ставке 2,2%.

После этого портфель ОВГЗ в собственности украинских банков впервые за последние годы превысил 400 млрд грн и по состоянию на 12 июня составляет 406,77 млрд грн.

Нацбанк сократил покупку валюты в 10 раз

Национальный банк в период с 9 по 12 июня купил на межбанковском валютном рынке $40 млн, что в 10,3 раза меньше, чем неделей ранее ($410,7 млн).

Кабмин утвердил перечисление в бюджет 48 миллиардов прибыли "Нафтогаза"

Кабинет министров утвердил распределение прибыли НАК "Натфогаз Украины" за 2019 год: 95% или 48,13 млрд грн будет направлено на выплату дивидендов государству, оставшиеся 5% или 2,53 млрд грн "Нафтогаз" направит на формирование резервного капитала.

Правление "Приватбанка" получило повестку на допрос по делу офшоров Суркисов

Члены правления "Приватбанка" получили повестки на допрос в прокуратуру Киева по факту невыполнения решения суда о выплате офшорным компаниям братьев Суркисов более $250 млн.

Перед этим исполнитель Минюста начал штрафовать "Приватбанк" за невыполнение этого же решения суда и передал материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства. В банке считают такие действия попыткой давления на его руководство с целью добиться выплаты средств, которые были списаны при национализации.

МАКРОЭКОНОМИКА

Инфляция в годовом измерении замедлилась до 1,7%, – Госстат

Рост потребительских цен в мае 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,3% после повышения на 0,8% в апреле и марте, сообщил Госстат. В годовом измерении инфляция по итогам мая года замедлилась до 1,7% с 2,1% по итогам апреля.

Рост капитальных инвестиций сменился обвалом в первом квартале на 35%

Согласно подсчетам Госстата, капитальные инвестиции в Украине в январе-марте текущего года составили 76,91 млрд грн, что на 35,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

ВЛАСТЬ

Минздрав готовится к усилению карантина из-за эпидемической ситуации

Министерство здравоохранения готовится усилить карантинные ограничения из-за показателей по заболеваемости коронавирусом, заявил глава Минздрава Максим Степанов. В последние дни зафиксировано рекордное количество новых случаев заболевания.

Зеленский рассказал о предложении Хорошковскому возглавить таможню

Президент Владимир Зеленский рассказал, что предлагал бывшему главе СБУ и вице-премьеру времен Виктора Януковича Валерию Хорошковскому возглавить Государственную таможенную службу, но он отказался, рассчитывая на кресло премьера.

Зеленский прокомментировал заявления о работе главы Минэнерго в интересах Ахметова

Президент Владимир Зеленский заявил, что не располагает доказательствами того, что исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец действует в интересах олигарха Рината Ахметова, несмотря на сообщения в СМИ и заявления своих соратников по партии "Слуга народа".

Тимошенко и Дубинский обжаловали в Конституционном суде "антиКоломойский" закон

64 депутата подали в Конституционный суд представление для отмены так называемого "антиКоломойского" закона, принятого для получения финансирования МВФ. Инициатором обращения стала Юлия Тимошенко, а подписали его в том числе близкие к Коломойскому Александр Дубинский и Антон Поляков.

Кабмин назначил уполномоченного Зеленского по земельным вопросам главой Госгеокадастра

Кабинет министров назначил Романа Лещенко председателем Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра. С октября 2019 года он является уполномоченным президента Украины по земельным вопросам (вне штата).

Новым главой Винницкой области станет зять бизнес-партнера Зеленского

Кабмин согласовал назначение главой Винницкой ОГА Сергея Борзова, который возглавляет Государственное управление делами и является зятем руководителя проекта "Лига Смеха" Зеленского. За время руководства ГУД Борзов успел бесплатно получить от государства квартиру на Печерске площадью 190 кв.м.

ЭНЕРГЕТИКА

Кабмин подписал меморандум о снижении "зеленого тарифа"

Кабинет министров подписал меморандум с объединениями предприятий возобновляемой энергетики о снижении "зеленого" тарифа для СЭС мощностью от 1 МВт на 15%, для ВЭС снижение тарифа составит 7,5%. Однако часть производителей отказывается соглашаться на эти условия.

Изначально предложенный правительством проект меморандума предполагал снижение "зеленого тарифа" для солнечных электростанций на 25%, для ВЭС – на 12,5%.

Кабмин изменил расчет стоимости газа в тарифах на отопление

Кабинет министров внес изменения в порядок формирования тарифов на отопление и централизованное снабжение горячей водой. Теперь в тарифе будет заложена средняя цена газа за время предыдущего отопительного сезона (сейчас это 4 048 грн за тысячу кубометров без НДС), а также стоимость доставки и распрделения газа.

Нацкомиссия упростила смену поставщика газа для населения

НКРЭКУ упростила процедуру смены поставщика газа для бытовых потребителей с 1 июля, когда планируется либерализация рынка газа для населения. Ожидается, что после начала работы новых правил поставщика можно будет сменить за несколько дней.

ТРАНСПОРТ

Кабмин разрешил возобновить работу пунктов пропуска в аэропортах

Кабинет министров решил возобновить работу пунктов пропуска в аэропортах, а также отменил запрет на въезд иностранцев, в связи с ожидаемым возобновлением международных авиарейсов с 15 июня.

"Укрзализныця" отстранила ответственного за перевозку грузов топ-менеджера

Набсовет "Укрзализныци" отстранил и.о. члена правления Романа Веприцкого, ответственного за грузовые перевозки, и рекомендовал Кабмину уволить его. В мае НАБУ провело у него обыск по делу закупки программного обеспечения для экспресса "Киев - Борисполь".

Кроме того, набсовет "Укрзализныци" будет рекомендовать Кабмину уволить члена правления по связям с государственными органами Сергея Кушнира.

КОРПОРАЦИИ

Медведчук задекларировал общий бизнес с Коломойским в энергетике, металлургии и медиа

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 год ряд компаний в собственности своей жены, на которые оформлены доли в активах, подконтрольных Игорю Коломойскому.

Ранее эти офшорные компании связывали с семьей Суркисов, но оказалось, что Медведчук вместе с Коломойским также является совладельцем "Львовоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", завода "Днепроспецсталь", "Запорожского завода ферросплавов" и телеканала "1+1".

Ранее Медведчук подтверждал, что его жена, телеведущая Оксана Марченко, только формально владеет бизнесом, а управляет бизнесом он сам.

Суд снял арест с недвижимости Коломойского в деле по долгу перед "Приватбанком"

Центральный апелляционный хозсуд отменил арест недвижимости связанного с Коломойским ООО "Приватофис" по делу о долге перед государственным "Приватбанком" на 646,5 млн грн. Судья решил, что компания эффективно упраляет активами, тогда как банк указывал на вывод недвижимости на другие фирмы.

Абромавичус уволил главу госпредприятия "Антонов"

Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус уволил президента ГП "Антонов" Александра Донца, обвинив его в неэффективном управлении предприятием. Последний с целью избежать увольнения традиционно ушел на больничный.

"Нафтогаз" лишил Витренко должности в набсовете "Укрнафты"

НАК "Нафтогаз Украины" отозвал Юрия Витренко с позиции представителя акционера в набсовете "Укрнафты" и ввел вместо него директора дивизиона "Нефть" Николая Гавриленко. Этому предшествовал конфликт Витренко с руководством "Нафтогаза" вокруг отмены конкурса на должность главы "Укрнафты".

Подробнее об этом конфликте читайте в интервью Юрия Витренко БизнесЦензору: Юрій Вітренко: "Газпром" не має законної монополії на експорт газу. Важливо це розуміти"

Австрийский Raiffeisen Bank перенес разработку цифровых сервисов в Украину

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG решила перенести разработку своего сервиса цифровой банкинга в Украину. Эта задача поручена украинскому стартапу Edenlab.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Центрэнерго перешло на российский уголь ради Коломойского

По меньшей мере 1,5 млн тонн угля перепродали государственной компании "Центрэнерго" фирмы, связанные с олигархом Игорем Коломойским. Происхождение этого угля – преимущественно российское, выяснили журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Прокуратура предъявила подозрение первому назначенному Зеленским главе ОГА

Прокуратура Львовской области предъявила подозрение бывшему председателю Львовской ОГА Маркияну Мальскому в служебной халатности, повлекшей ущерб государству в сумме более 7 млн грн.

По данным следствия, он незаконно подписал распоряжение о выделении 9 га озера и прибрежной полосы фирме авторитетного бизнесмена и спонсора партии "Свобода" Игоря Кривецкого. Земля предназначалась для расширения элитного отеля Edem Resort Medical&Spa, где недавно вместо работы в парламенте отдыхала Юлия Тимошенко.

Суд вновь разрешил заочный арест Жеваго

Печерский райсуд Киева вновь разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит".