Средняя цена импорта Украиной газа в мае упала ниже $100, – Минэкономики

Украинские предприятия в мае 2020 года импортировали газ по средней цене $98,09 (2 тыс. 631,68 грн) за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 20% ниже цены апреля 2020 года в долларовом эквиваленте, когда она составила $122,55 (3 тыс. 318,62 грн).

Как сообщалось, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

Средние цены импорта газа украинскими предприятиями за 2015-2020 годы $ за 1 тыс. кубометров.