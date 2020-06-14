Средняя цена импорта Украиной газа в мае упала ниже $100, – Минэкономики
Украинские предприятия в мае 2020 года импортировали газ по средней цене $98,09 (2 тыс. 631,68 грн) за 1 тыс. кубометров.
Об этом сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 20% ниже цены апреля 2020 года в долларовом эквиваленте, когда она составила $122,55 (3 тыс. 318,62 грн).
Как сообщалось, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.
Средние цены импорта газа украинскими предприятиями за 2015-2020 годы $ за 1 тыс. кубометров.
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