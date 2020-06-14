Госстат зафиксировал падение продаж топлива в Киеве во время карантина на 25%

Объем реализации моторных топлив на столичных АЗС в апреле сократился на 25%, до 24 308 тонн, по сравнению с мартом (32 127 тонн).

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор.

В частности, розничные продажи бензина из дизтоплива сократились на 24,2%, до 17 224 тонн, сжиженного газа – на 24,6% до 7085 тонн.

В Киеве зафиксировано одно из самых больших падений продаж бензинов и ДТ в процентном соотношении среди всех регионов. Больший процент снижения – 25,1% - зафиксирован только в приграничной Закарпатской области.

Наименьшее снижение зафиксировано в Сумской, Днепропетровской и Донецкой областях – в пределах 4%.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, снижение продаж всех моторных топлив, например, на АЗС в Киеве снизилось всего на 3%, но это сравнение не совсем корректно, поскольку в конце 2019-начале 2020 года. Госстат в результате реформы топливного рынка стал получать статистические данные от большего количества АЗС.