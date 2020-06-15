Миллионеры из нового списка Forbes уходят от уплаты долгов, – глава ФГВФЛ

Многие бизнесмены, такие как Тарас Барщовский, в который раз оказались в рейтинге "Богатейших людей Украины" от издания Forbes, однако они есть и в другом списке – тех, кто уклоняется от выплат по кредитам ликвидируемых банков, нанося, тем самым, ущерб государству.

Об этом в своей колонке для БизнесЦензор пишет Светлана Рекрут, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физический лиц.

По ее словам, недобросовестные заемщики придумывают изощренные схемы для того, чтобы не платить по своим обязательствам.

"Среди инструментов: "схлопы" кредитов с депозитами в последние минуты жизни банка, контролируемые банкротства, продажи активов за копейки, выемки правоохранительными органами оригиналов кредитной документации с целью их дальнейшего уничтожения. Все это при поддержке купленных судебных решений", - говорится в тексте Рекрут.

Кроме того, отмечает она, распространены случаи банального воровства залогов или активов, выведение средств по фиктивным контрактам в офшоры, а также оспаривание самого факта начала процедур банкротства банков с целью возврата контроля над активами банков.

По данным ФГВФЛ более 50% залоговых активов было выведено заемщиками в результате фиктивных и контролируемых самими заемщиками банкротств. Все эти действия либо незаконны, либо используют лазейки в законодательстве, чтобы препятствовать минимизации расходов государства по выполнению обязательств Фонда в рамках выплаты гарантированных сумм вкладчикам ликвидируемых банков.

"История "Яблуневого Дара" – заемщика из украинского списка "Форбс" Тараса Барщовского и компаний его бизнес-группы T.B. Fruit – один из кейсов, где был применен практически весь имеющийся сегодня на рынке арсенал средств борьбы с ФГВФЛ по уклонению от обслуживания своих долгов и, соответственно, возврату средств кредиторам, – подчеркивает Светлана Рекрут. – Заявления о том, что Барщовский ничего не должен ни "Дельта Банку", ни государству, что все свои кредиты он перекрыл путем "схлопывания" с акционером банка Cargill Finance, и что ни у "Дельта Банка", ни у Фонда гарантирования вкладов к нему нет никаких претензий – это неправда".

Рекрут рассказывает, что компании Барщовского работали по следующей схеме:

1. заемщик оспорил сам факт наличия обязательств, мотивируя это "схлопыванием" задолженности против прав требования, которые он получил от одного из акционеров "Дельта Банка". Такая операция является прямым нарушением статьи закона "О системе гарантирования", но доказательство этого факта заняло годы и потребовало множества судебных процессов;

2. параллельно были инициированы процессы по признанию обязательств Тараса Барщовского по его персональным гарантиям, признания прав кредитора на объекты залога, расследования возможных хищений и вывода активов заемщиком и, конечно же, запрет банку осуществлять какие-либо действия по взысканию залогов;

3. позднее заемщиками был начат процесс банкротства компаний-должников, который имеет признаки фиктивного банкротства и попыток должника установить контроль над этим процессом в свою пользу.

Вопреки всем усилиям Барщовского, команде Фонда после нескольких лет борьбы удалось в Верховном Суде доказать незаконность операций по "схлопыванию", доказать сам факт существования требований и открыть таким образом путь к взысканию этой задолженности и, соответственно, продать этот актив по максимально возможной цене, - пишет Рекрут.

"Именно в результате полноценной и качественной работы Фонда мы смогли сохранить качество кредитных требований к компаниям T.B. Fruit, и этот актив был продан в составе одного из самых дорогих лотов, которые выставлялись на торги Фондом, консорциуму частных инвесторов "Гелиос" и "Инвестохиллс Веста" в конце прошлого года, – пишет в своей колонке Светлана Рекрут. – Сейчас новым кредиторам предстоит продолжить все эти судебные процессы и, очевидно, дополнить их процессами в иностранных юрисдикциях".