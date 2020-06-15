Суд отклонил иск "Нафтогаза" об отмене 163 миллионов пени за несвоевременную уплату дивидендов

Окружной административный суд Киева отклонил иск НАК "Нафтогаз Украины", в котором компания просила отменить приказ Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства о начислении ей 163,5 млн грн пени за несвоевременную уплату дивидендов за 2018 год.

Об этом со ссылкой на encorr сообщает БизнесЦензор.

Основанием для начисления пени стало то, что часть дивидендов за 2018 год — 8,17 из 12,25 млрд грн — "Нафтогаз" перечислил в госбюджет после 1 июля, то есть в нарушение закона об управлении объектами государственной собственности и распоряжения правительства. Пеня рассчитана за 21 день по учетной ставке НБУ, поскольку последний платеж 8,17 млрд грн был перечислен 22 июля.

Решение об уплате 12,25 млрд грн дивидендов за 2018 года регламентировано распоряжением правительства №461 от 24 апреля. Этим актом конечный срок уплаты дивидендов указан 30 июня 2019 г.

"Нафтогаз" поставил под сомнение дату принятия этого распоряжения.

"В иске НАК "Нафтогаз Украины" обращал внимание, что указанное распоряжение не было доведено к сведению компании, также не было обнародовано на официальном сайте КМУ в установленный законодательством срок, а опубликованное было только в "Урядовом курьере" 04.09.2019", — приводится в материалах суда позиция НАКа.

Суд отклонил этот аргумент, поскольку подконтрольная "Нафтогазу" "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли" судилась с Кабмином по поводу этого распоряжения и в качестве третьего лица в процессы был вовлечен и сам "Нафтогаз".

В ходе этого разбирательства, по утверждению суда, все участники процесса, в том числе и "Нафтогаз", не ставили под сомнение дату принятия этого распоряжения.

Распоряжение №461, которым в том числе утвержден размер дивидендов и срок их уплаты, на текущий момент остается в силе.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания уплатила в государственный бюджет дивиденды в размере 30% чистой прибыли за 2018 год (4,1 млрд грн), тогда как действие правительственного постановления, которое устанавливает для "Нафтогаза" 90%-ный норматив уплаты дивидендов (12,25 млрд грн), приостановлено судебным решением.

Коболев заверил, что после привлечения дополнительных финансовых ресурсов или завершения закачки газа в ПХГ "Нафтогаз" будет готов к увеличению выплаты дивидендов.

Оставшаяся часть дивидендов была перечислена 22 июля после размещения "Нафтогазом" евробондов на сумму на 600 млн евро и 335 млн долларов.

Как сообщал БизнесЦензор, Окружной административный суд остановил действие постановления Кабинета министров в части, согласно которой НАК "Нафтогаз Украины" должна выплатить государству дивиденды в размере 90% от чистой прибыли за 2018 год.

Другим решением по тому же делу от 25 июня Окружной административный суд приостановил действие постановления Кабмина №364 в отношении АО "Укрнафта".

Как сообщалось, ранее НАК "Нафтогаз Украины" вслед за "Укрнафтой" оспорил постановление Кабинета министров о нормативе отчисления чистой прибили за 2018 год и попросил суд объединить свой иск с поданным ранее аналогичным иском "Укрнафты".

Напомним, 24 апреля Кабинет министров повысил норматив отчислений части чистой прибыли государственных предприятий в бюджет до 90%, если их прибыль превышала 50 млн грн. Исключения касались лишь "Ощадбанка", "Укргидроэнерго", "Укрзализныци", и Объединенной горно-химической компании, которых обязали выплатить 30% без привязки к размеру полученной прибыли.

В качестве обеспечительной меры по иску "Укрнафта" просила на время его рассмотрения остановить действие нормы, обязывающей ее направлять 90% чистой прибыли на выплату дивидендов.

По итогам 2018 года чистая прибыль ПАО "Укрнафта" составила 6,44 млрд грн.

По данным отчетности, НАК "Нафтогаз Украины" по итогам 2018 года получила чистую прибыль в размере 11,57 млрд грн, что в 3,4 раза меньше, чем за 2017 год (39,45 млрд грн).

В начале июня глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что компания призывает Кабинет министров предоставить рассрочку компании для выплаты дивидендов в государственный бюджет, чтобы направить эти средства на закупку газа в преддверии отопительного сезона.

Правительственное постановление №364 от 24 апреля 2019 года обязывает "Нафтогаз" проголосовать за направление на выплату дивидендов 90% чистой прибыли, то есть 5,79 млрд грн, из которых в государственный бюджет должно быть перечислено 2,9 млрд грн.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты". Компании, входящие в сферу влияния группы "Приват" Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% – Bordo Management Limited, 9,9% – другим акционерам). С 2003 года операционное управление "Укрнафтой" осуществляет группа "Приват".