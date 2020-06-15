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Новини Коронавірус і карантин
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Киев и уже 10 областей не выполняют требования для смягчения карантина, – Минздрав

Киев и уже 10 областей не выполняют требования для смягчения карантина, – Минздрав

Город Киев и 10 областей не соответствуют установленным условиям смягчения карантинных ограничений.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения, передает БизнесЦензор.

В частности, Киев, где уже начали смягчать ограничения в рамках перехода ко второму этапу карантина, по-прежнему не выполняет требование к количеству новых случаев болезни. Этот показатель не должен превышать 12 на 100 тыс. населения за последнюю неделю, тогда как сейчас в столице он составляет 15,74.

Требования по количеству заболевших также не выполняют Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

Киев и уже 10 областей не выполняют требования для смягчения карантина, – Минздрав 01

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В Минздраве напомнили, что переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидемиологической ситуации в области определенным критериям.

В частности, количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней не должно превышать 12 на 100 тыс. населения, загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, не должна превышать 50%, а среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней должно быть больше 12 на 100 тыс. населения.

Автор: 

карантин (2077) МОЗ (1441) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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У мене таке враження, що влада хоче, але не може всіх заразити ковидлом. У метро по вагонам в адаптивний карантин ходять, і торгівці-офені, і якісь попошайки з гармошкою з відсутнім музикальним слухом. Коли хвора людина зайде в вагон вона заразить ну максимум 10-30 людей, а коли ці торгівці, пєвуни і жебраки за день оббігають по всім вагонам і поїздам то весь Київ ляже разом з пригородом. Невже пану Кличку не ясно, що в поїздах метро повинна бути якась поліція, чи власна безпека метрополітену, яка повинна брати за шкірки цих торгашів і пєвунів і відвозить на аналіз ковидла. Є ринки, шановні іди і торгуй на свіжому повітрі. Тому питання чому їм дозволяють шастати по вагонам. Окрім цього, не змінено, ні графік метрополітену, ні графік включення допоміжних ескалаторів, не проведено розведення в часі роботи підприємств, ні підсилення вентиляції в вагонах і станціях, ні встановлених ламп УФ. Тобто влада це або тупі дармоїди, які дальше свого носа нічого не хочуть бачити, або свідомі розповсюджувачі ковидла від дядька Білла та компанії NIH.
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15.06.2020 22:14 Відповісти

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