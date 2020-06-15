Минздрав будет отдельно утверждать каждый договор на закупку медпрепаратов, – постановление Кабмина

Министерство здравоохранения получило полномочия контролировать каждый договор на закупку товаров и услуг госпредприятием "Медицинские закупки Украины".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №478 от 12 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выполнения программ и осуществления централизованных мероприятий по охране здоровья.

В частности, Порядок дополнен новым пунктом, согласно которому "получатель бюджетных средств согласовывает с Минздравом технические, качественные и другие характеристики товаров и услуг, которые являются предметом закупки, а также проект договора, который будет заключен по результатам закупки".

Кроме того, установлено, что МЗУ сможет получить средства для расчетов с поставщиками только после согласования Минздравом проекта договора, который будет заключен по результатам закупки.

Напомним, 4 июня госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) получило от Министерства здравоохранения документы для проведения закупок по государственным программам за средства госбюджета. В то же время Минздрав отменил разрешение ГП МЗУ совершать значительные хозяйственные обязательства, то есть проводить закупки без согласования, что может затянуть сроки процедур.

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Как сообщалось, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" заявило, что Министерство здравоохранения закупило у малоизвестной фирмы китайские костюмы биологической защиты на 34,87 млн грн по 488,6 грн за штуку, тогда как украинский производитель был готов поставить их по 245 грн, однако министр Степанов отказался согласовать закупку.

В МЗУ подчеркивали, что единственным различием в предмете закупки было требование Минздрава предоставить сертификат ДСТУ EN 14126, который не является обязательным требованием и нуждается в дополнительной проверке.

Министр охраны здоровья Максим Степанов называл такие обвинения манипуляцией, поскольку якобы закупались разные костюмы. Однако согласно данным в системе Prozorro, предметом обеих закупок был "Костюм биологической защиты/комбинезон", а другие заказчики закупали такие же китайские костюмы в меньшем количестве значительно дешевле.

Кроме того, Национальная полиция по заявлению Министерства здравоохранения открыла производство о покушении на растрату госсредств при заблокированной министерством закупке костюмов биологической защиты, сообщил директор госпредприятия "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) Арсен Жумадилов.