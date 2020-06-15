Договор о передаче в концессию порта "Херсон" подпишут до конца месяца, – Криклий

Подписание концессионного договора по проекту в Херсонском морском торговом порту ожидается до конца июня.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам Криклия, 12 июня на заседании Рабочей группы по вопросам согласования положений концессионных договоров был утвержден окончательный проект документа.

"Херсонский порт является ключевым морским портом на Днепре, который имеет подъездные автодороги и железнодорожное сообщение. Мы успешно завершили переговоры по проекту договора концессии этого порта и готовимся к подписанию договора в ближайшее время. Напомню, что победитель концессионного конкурса – компания "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн грн. Кроме этого, более 18 млн будет вложено в местную инфраструктуру", – напомнил министр.

Криклий добавил, что сегодня, 15 июня, состоится очередное заседание Рабочей группы по вопросам согласования положений концессионного договора по проекту в порту "Ольвия".

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Как сообщалось, в конце февраля Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение катарской компании QTerminals на получение в концессию порта "Ольвия".

В начале марта АМКУ предоставил разрешение ООО "Рисоил-Херсон" на опосредованное приобретение контроля путем получения в концессию единого имущественного комплекса морского порта "Херсон".

Обе компании победили в соответствующих концессионных конкурсах.

ООО "Рисоил-Херсон" – это консорциум в составе ООО "Петр Ойл энд Кемикалс", входящая в группу компаний Georgian industrial Group, и украинского портового оператора Risoil S.A. (Швейцария).

Risoil S.A. представлена ​​в Украине компаниями Risoil Terminal (крупнейший терминал по перевалке украинских пищевых растительных масел и зерновых в Черноморском регионе), "Рисоил-Юг" (терминал по перевалке масла в Южном), "Раздельнянский элеватор" (Одесская область), "Морской технический центр" (специализируется на предоставлении комплексных услуг по перевалке контейнеров и навалочных грузов).