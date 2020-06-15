Суд арестовал задержанного по делу о рекордной взятке чиновника Налоговой с залогом в 84 миллиона

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в понедельник избрал меру пресечения первому заместителю главы управления Налоговой службы в Киеве Николаю Ильяшенко меру пресечения в силе содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 84,08 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает БизнесЦензор.

В случае внесения залога, на подозреваемого возлагаются процессуальные обязанности: являться по первому вызову к следователю, прокурору и суду; не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора и суд об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с любыми лицами по поводу обстоятельств, изложенных в подозрении, кроме своих защитников, следователей, детективов, прокуроров, следственного судьи, суда; носить электронное средство контроля.

Как сообщалось, ранее НАБУ задержало трех человек по подозрению в даче взятки руководителю САП Назару Холодницкому и директору Бюро Артему Сытнику в размере $6 млн. В частности, были задержаны бывший директор компании Burisma Group Андрей Кича, заместитель управления Налоговой службы в Киеве Николаю Ильяшенко и бывшая начальница организационно-распорядительного департамента Фискальной службы Елена Мазурова.

За Андрея Кичу уже внесли 40 млн грн залога, определенного Высшим антикоррупционным судом в качестве альтернативы заключению под стражу.

По версии следствия, указанные лица пытались подкупить руководителей антикоррупционных органов, чтобы они закрыли уголовное производство, в котором сообщено о подозрении бывшему министру экологии Николаю Злочевскому. Речь идет о деле завладения средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного подконтрольному Сергею Курченко "Реал банку", и легализации этих средств.

Как выяснило следствие, Ильяшенко получил средства от лиц, связанных с Злочевским. Постановление о закрытии упомянутого уголовного производства он оценил в $6 млн, из которых $1 млн планировал оставить себе. Последнюю сумму изъято в багажном отделении его автомобиля во время следственных действий.