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Кличко призвал активнее штрафовать владельцев баров и ночных клубов за работу во время карантина

Кличко призвал активнее штрафовать владельцев баров и ночных клубов за работу во время карантина

Работа баров, ночных клубов и развлекательных центров в столице до сих пор запрещена, правоохранительные органы должны штрафовать их владельцев за нарушение запрет.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Хочу подчеркнуть: бары, ночные клубы, развлекательные центры город открывать не позволял. Сегодня могут работать только летние площадки кафе и ресторанов. Контроль за соблюдением карантинных ограничений возложен на правоохранительные органы. Они составляют админпротоколы о нарушениях. Насколько я знаю, за выходные дни полиция составила 16 административных протоколов в отношении владельцев ночных клубов и баров", – сказал Кличко.

Мэр уточнил, что штраф для учреждений-нарушителей составляет от 34 тыс. до 340 тыс. гривен.

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"И я снова обращаюсь к правоохранителям: сразу реагировать на информацию о подобных нарушениях и пресекать их. Иначе – мы не удержим эпидемиологической ситуации", – отметил Кличко.

Что касается пляжей, мэр отметил, что они сегодня открыты только как прибрежные зоны отдыха. Купаться на них запрещено.

Автор: 

карантин (2077) КМДА (863) Київ (4679) Кличко Віталій (573) штраф (1112)


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Чомусь владний паноптикум має смотряще око за барами і ресторанами, а те, що жебраки і торгівці роздрібом шляються по вагонам метрополітену їм ( владі) діла немає.
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15.06.2020 21:13 Відповісти

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