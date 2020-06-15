Фонд госимущества выставил на приватизацию киевский отель "Днепр" за 80 миллионов. ФОТО

Фонд государственного имущества назначил на 15 июля аукцион по приватизации гостиницы "Днепр" в центре Киева.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Фонда Дмитрий Сенниченко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Предварительная заинтересованность инвесторов очень велика. Это и украинские, и иностранные компании, которые знают гостиничный бизнес и смогут сделать из гостиницы "Днепр" "конфетку" и принести Украине рабочие места и инвестиции. При этом ни пандемия, ни мировой кризис не уменьшили интерес тех, кто заинтересован в инвестициях", – отметил глава Фонда.

Согласно данным на площадке Prozorro.sale, стартовая цена аукциона составит 80,92 млн грн.

Гостиница "Днепр" представляет собой двенадцатиэтажное здание общей площадью 12 829 кв. м, имеет 186 номеров, рестораны, бар, SPA центр и несколько конференц-залов, а также большой паркинг для гостей на 56 мест.